Уилшир наслаждается игрой "Тоттенхэма"

Воспитанник "Арсенала" Джек Уилшир признался, что наслаждается игрой "Тоттенхэма" в этом сезоне и верит в шансы "шпор" завоевать титул Премьер-Лиги.

В данный момент именно "Тоттенхэм" возглавляет Премьер-Лигу, выиграв все четыре последних матча с общим счетом 6:1.



Уилшир чувствует, что Жозе Моуриньо собрал очень сильную команду, которая теперь научилась играть в привлекательный футбол.



"Многие члены моей семьи являются фанатами "Тоттенхэма", и вообще-то я получаю удовольствие, наблюдая за игрой "Тоттенхэма" при Жозе, особенно в этом сезоне".



"Думаю, Жозе — великолепный, великолепный, великолепный тренер, и давайте на чистоту: если кому-нибудь и суждено выиграть Премьер-Лигу с "Тоттенхэмом", то это Жозе".



"Они выглядят очень мощно. Они пригласили Бэйла, а впереди у них есть Сон и Кейн, один из трех лучших нападающих в лиге. Я чувствую, что они значительно прибавили в обороне, что было неизбежно при Жозе, а их полузащита тоже выглядит сильно. Поэтому у них хорошие шансы, к сожалению", — цитирует Уилшира Football.London.