Гвардиола исключает покупки в январе

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не будет никого покупать в январе.

Подопечные Гвардиолы очень слабо начали новый сезон Премьер-Лиги. После восьми матчей "Сити" находится в нижней половине таблицы и имеет отрицательную разницу мячей.

Казалось бы, усиление состава совсем не помешает "горожанам", однако Гвардиола, и так потративший более 120 миллионов фунтов летом на Рубена Диаша, Натана Аке и Феррана Торреса, воздержится от выхода на трансферный рынок зимой.

"Можем ли мы кого-нибудь купить в январе? Нет, совершенно нет. У нас великолепная команда, чтобы сражаться за все трофеи", — приводит лаконичный ответ Гвардиолы Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 193

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverbro 28.11.2020 08:45 # liverbro
    Сражаться за все трофеи?перегнул палку конечно..хоть и потратил невероятную сумму денег,но команда не в лучшем состоянии.не видать титула АПЛ и ЛЧ точно

    (ответить)

  2. largo-winch 28.11.2020 08:08 # largo-winch
    приехал, выебал АПЛочку пока Моуриньо и прочие Контексы пускали пыль в глаза чемпионствами с 86 очками и теперь зарабатывает бабло

    Гений

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: