Гвардиола исключает покупки в январе
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не будет никого покупать в январе.
Подопечные Гвардиолы очень слабо начали новый сезон Премьер-Лиги. После восьми матчей "Сити" находится в нижней половине таблицы и имеет отрицательную разницу мячей.
Казалось бы, усиление состава совсем не помешает "горожанам", однако Гвардиола, и так потративший более 120 миллионов фунтов летом на Рубена Диаша, Натана Аке и Феррана Торреса, воздержится от выхода на трансферный рынок зимой.
"Можем ли мы кого-нибудь купить в январе? Нет, совершенно нет. У нас великолепная команда, чтобы сражаться за все трофеи", — приводит лаконичный ответ Гвардиолы Sky Sports.
28.11.2020 08:00
Просмотров: 193
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сражаться за все трофеи?перегнул палку конечно..хоть и потратил невероятную сумму денег,но команда не в лучшем состоянии.не видать титула АПЛ и ЛЧ точно
(ответить)
приехал, выебал АПЛочку пока Моуриньо и прочие Контексы пускали пыль в глаза чемпионствами с 86 очками и теперь зарабатывает бабло
Гений
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий