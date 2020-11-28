Клопп надеется, что Вейналдум останется в "Ливерпуле"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что все еще надеется предотвратить уход полузащитника Джорджиньо Вейналдума в конце сезона.

Вейналдум до сих пор не получил предложение от "Ливерпуля" о новом контракте, хотя его действующий истекает уже в конце этого сезона. Начиная с января, Джорджиньо сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



За четыре с небольшим сезона на "Энфилде" Вейналдум сыграл 200 матчей, включая лишь 28 выходов на замену, что доказывает важность 30-летнего голландца для Клоппа.



В этом плане ничего не изменилось — Клопп продолжает доверять Вейналдуму и надеется, что их сотрудничество не прервется в следующем году.



"Мне особо нечего сказать об этом. Я был бы рад сохранить его здесь. Я очень доволен Джини, как вы можете видеть по большинству составов на матчи".



"Он всегда играет хорошо, и поэтому он сыграл столько матчей, сколько сыграл. Если честно, я не могу вспомнить большого количества плохих матчей в его исполнении".



"Он поиграл за нас на различных позициях, и, слава Богу, он в хорошей форме. Пускай так и продолжается".



"Я не знаю, как много матчей он сыграл за мое время здесь, но это большое количество, и к этому нечего добавить".



"Пока ничего не решено, возможен любой исход. Я настроен позитивно".



"Это не проблема. У нас уже возникали подобные ситуации — например, с Эмре Джаном. Он играл и выкладывался без остатка до последнего дня своего контракта, и я не сомневаюсь, что Джини будет делать то же самое".



"Наши отношения ничуть не страдают. Джини — один из лучших людей, что я когда-либо встречал, и один из лучших игроков, что я когда-либо тренировал. Он выдающийся человек, и у нас совершенно нет никаких разногласий".



"Мы профессионалы. Наши отношения совершенно не изменились с годами — только улучшились".



"Мы кое-что выиграли вместе, мы узнали друг друга лучше. Я интересуюсь его жизнью, он интересуется моей жизнью, хотя в моей жизни нет ничего захватывающего", — цитирует Клоппа Sky Sports.