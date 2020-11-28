МЮ могут оштрафовать на 15 млн. фунтов за сделку с хакерами

"Манчестер Юнайтед" будет грозить штраф до 15 миллионов фунтов, если клуб пойдет на поводу у хакеров.

Ранее в ноябре компьютерные системы "Юнайтед" подверглись взлому, а накануне стало известно, что программа-вымогатель шантажирует "красных дьяволов", угрожая опубликовать деликатную для клуба информацию, если не будет заплачен выкуп в миллионы фунтов.



Но даже если "Юнайтед" пойдет на поводу у киберпреступников и избежит утечки данных, клуб с "Олд Траффорд" все равно будет наказан надзорными органами, утверждает Daily Mail.



И хотя формально "дьяволы" являются британской компанией, их акции торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка, а это означает, что контролируемый семейством Глэйзеров клуб подчиняется американским законам.



А по новым правилам Министерство финансов США может оштрафовать публичную компанию на сумму до 20 млн. долларов (15 млн. фунтов) за сделку с хакерами.