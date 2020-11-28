10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 28 ноября, четырьмя поединками продолжится 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 15:30 Онлайн-трансляция



Учитывая очное противостояние ближайших конкурентов в лице "Тоттенхэма" и "Челси" в этом туре, "Ливерпулю" будет очень важно взять очки против "Брайтона". Секретным оружием "чаек" в этом матче может стать Адам Лаллана, прекрасно осведомленный о тактике "красных" как своей бывшей команды. "Ливерпуль" выиграл все девять последних встреч с "Брайтоном" с учетом всех соревнований, забив 27 голов в процессе.



Тарик Лэмпти, лучший игрок "Брайтона" на данный момент, дисквалифицирован. Живот больше не беспокоит Дэви Проппера. Алексис Макаллистер не сыграет, хотя уже возобновил тренировки после коронавирусной болезни.



Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон едва возобновил тренировки после травмы задней поверхности бедра. Тиаго Алькантара, Наби Кейта, Джердан Шакири и Алекс Окслейд-Чемберлен едва ли сыграют. Джо Гомес и Виргил Ван Дейк тяжело травмированы.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — БЕРНЛИ 18:00 Онлайн-трансляция



В восьми первых матчах этого сезона Премьер-Лиги "Манчестер Сити" забил только 10 голов. "Бернли", который никогда не слыл суперрезультативной командой, забил уже 12. И у обоих коллективов, к слову, отрицательная разница мячей. "Горожане" выиграли все шесть последних домашних встреч с "бордовыми" во всех соревнованиях, а каждая из трех крайних завершилась со счетом 5:0.



Лазарет "Сити" опустел, хотя форма Натана Аке и Серхио Агуэро, едва вернувшихся после травм, вызывает вопросы.



Первый номер "Бернли" Ник Поуп под вопросом из-за травмы головы, полученной против "Кристал Пэлас". Дейл Стивена и Робби Брэйди не успевают залечить заднюю поверхность бедра к субботе.



ЭВЕРТОН — ЛИДС 20:30 Онлайн-трансляция



Противостояние таких гуру, как Карло Анчелотти и Марсело Бьелса, выглядит многообещающе. В прошлый уикенд "Эвертон" вернулся на победный путь, одолев "Фулхэм". "Лидс", наверное, до сих пор недоумевает, как не смог забить игравшему вдесятером "Арсеналу". "Ириски" не знают поражений уже в 13 домашних матчах против "белых" в высшем дивизионе — с 2:3 в августе 1990.



Два месяца после операции на лодыжке пропустит левый защитник "Эвертона" Люка Динь. Шеймус Коулмен и Жан-Филлип Гбамен также вне игры.



В "Лидсе" все без изменений. По-прежнему травмированы Диего Льоренте, Адам Форшоу, Пабло Эрнандес и Джейми Шеклтон.



ВЕСТ БРОМВИЧ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 23:00 Онлайн-трансляция



Проблемы "Манчестер Сити" с результативностью кажутся "Вест Бромвичу" и "Шеффилд Юнайтед" цветочками — на двоих эти команды забили только 10 голов, занимая предпоследнее и последнее места в таблице. В пяти последних выездах к "дроздам" "клинки" четырежды сохранили свои ворота на замке, одержав три победы.



У "Вест Бромвича" возвращаются с карантина Киран Гиббс и Джейк Ливермор, но из форма вызывает вопросы.



Первый матч в сезоне может сыграть нападающий "Шеффилд Юнайтед" Лис Муссе. Энда Стивенс под вопросом.