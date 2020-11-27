Александер-Арнольд: "Такая нагрузка на игроков — это неправильно"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд пожаловался на чрезмерную нагрузку, которой подвергаются игроки в этом сезоне.

Ранее в пятницу главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что перестает жаловаться на тяжелейший график матчей, потому что отчаялся на это повлиять.



Однако проблема никуда не делась, и теперь мысли Клоппа повторяет Александер-Арнольд, который прямо сейчас отсутствует с травмой икроножной мышцы.



"Нам платят, чтобы мы играли в футбол, поэтому мы не можем жаловаться на то, что нам приходится играть матчи".



"Однако мы должны думать о своем организме. Подвергать человеческий организм такой нагрузке — это неправильно".



"Ты смотришь на бегунов на марафонские дистанции, на триатлонистов, ни велогонщиков с "Тур де Франс". Они долго тренируются, чтобы затем отдать все силы за короткий отрезок времени".



"Для такого рода дистанций нужно тренироваться — наши организмы не тренированы для этого. У нас есть пиковые 90 минут, после которых ты должен восстановиться".



"Но когда это просят делать так часто, это несправедливо, и человеческому организму просто не справиться с этим".



"Думаю, это уже доказано, что главной причиной травм колена, лодыжки и суставов в этом сезоне является усталость. Так происходит, потому что ты устал, и когда приземляешься, ты не ставишь свою ногу в правильное положение, у тебя нет энергии, чтобы смягчить прыжок или приземление".



"Кажется, я провел всего три-четыре тренировки и сыграл 80 минут, после чего сразу начал сезон", — цитирует Александер-Арнольда Daily Mirror.