Байи: "Ты не можешь сказать "нет" Моуриньо"

Эрик Байи и Жозе Моуриньо Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи рассказал, что четыре года назад отказал "Манчестер Сити" из-за Жозе Моуриньо.

В июне 2016 Байи стал первым приобретением Моуриньо в качестве главного тренера "Юнайтед", перебравшись на "Олд Траффорд" из "Вильярреала" за 30 миллионов фунтов.

Заполучить Эрика хотел и Хосеп Гвардиола, едва возглавивший "Сити", однако Моуриньо оказался убедительнее.

"Летом 2016 было много слухов. Я находился дома в Кот-д'Ивуаре, сидел в гостиной со своей мамой, когда зазвонил телефон. Это был португальский номер — звонил Моуриньо".

"Он сказал, чтобы я встретился с ним. Сказал, что я ему понравился своей игрой за "Эспаньол" и "Вильярреал".

"Манчестер Сити" тоже был заинтересован, но когда звонит Моуриньо, ты не можешь сказать "нет", — сообщил Байи Mundo Deportivo.


Метки Байи, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2020 22:00

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