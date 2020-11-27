Байи: "Ты не можешь сказать "нет" Моуриньо"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи рассказал, что четыре года назад отказал "Манчестер Сити" из-за Жозе Моуриньо.

В июне 2016 Байи стал первым приобретением Моуриньо в качестве главного тренера "Юнайтед", перебравшись на "Олд Траффорд" из "Вильярреала" за 30 миллионов фунтов.



Заполучить Эрика хотел и Хосеп Гвардиола, едва возглавивший "Сити", однако Моуриньо оказался убедительнее.



"Летом 2016 было много слухов. Я находился дома в Кот-д'Ивуаре, сидел в гостиной со своей мамой, когда зазвонил телефон. Это был португальский номер — звонил Моуриньо".



"Он сказал, чтобы я встретился с ним. Сказал, что я ему понравился своей игрой за "Эспаньол" и "Вильярреал".



"Манчестер Сити" тоже был заинтересован, но когда звонит Моуриньо, ты не можешь сказать "нет", — сообщил Байи Mundo Deportivo.