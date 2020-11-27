Сульшер сравнил Фернандеша с Роналду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер чувствует, что полузащитник Бруну Фернандеш произвел похожий эффект, что и Криштиану Роналду в свое время.

Ранее в своей карьере Роналду провел шесть сезонов на "Олд Траффорд", выиграв с "Юнайтед" три титула Премьер-Лиги подряд. Здесь же Криштиану победил в Лиге Чемпионов и завоевал свой первый "Золотой мяч".



Сульшеру кажется, что Фернандеш не менее эффективно вписался в игру "красных дьяволов", поучаствовав в 34 голах в своих 35 первых матчах за клуб.



"Думаю, он оказал похожий эффект и похожим образом повлиял на своих партнеров по команде (что и Роналду)".



"Достаточно взглянуть на наши результаты после его прихода. Он очень энергичен, обладает лидерскими качествами, и он командный игрок, что является ключом для нашего дальнейшего развития".



"Некоторые игроки будут получать отдых и пропускать матчи. Я не был слишком рад, когда говорил Бруну, что он отдохнет против "РБ Лейпциг", но у него нет с этим проблем. Как и у Маркуса (Рэшфорда). Они знают, что это будет тяжелый сезон, и именно поэтому важны команда и командная культура, а не отдельные игроки".



"Думаю, Бруну раз за разом показывает, что команда для него прежде всего", — цитирует Сульшера Sky Sports.