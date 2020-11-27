Гвардиола высказался о будущем Агуэро

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не будет торопить нападающего Серхио Агуэро с решением насчет своего будущего.

В данный момент у главного бомбардира "Сити" последних лет остаются считанные месяцы по контракту, и уже в январе Агуэро сможет свободно общаться с зарубежными клубами.



Однако Гвардиола не требует ответа от Серхио немедленно и хочет, чтобы 32-летний аргентинец сосредоточился бы на улучшении своей формы после перенесенной травмы задней поверхности бедра.



"У него еще будет хороший период в этом сезоне. Он по-прежнему не в лучшем своем состоянии. Мы не можем забывать, как долго он отсутствовал с травмой, а по возвращении он снова травмировался".



"Ему нужно быть таким резким, чтобы забивать голы. У нас нет сомнений насчет его умения забивать голы из пределов штрафной, но он слегка нуждается в тренировках и игровых минутах".



"Впереди у него еще семь месяцев, чтобы показать, что он заслуживает новый контракт. Он заслуживает, чтобы с ним были справедливы и позволили решить, как будет лучше для него, для клуба, для каждого".



"Мне довелось играть с невероятными игроками и тренировать некоторых из них. Он к таковым определенно относится. Но я никогда не видел звезды больше, если судить о нем как о человеке", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.