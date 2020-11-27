Джо Коул: " Жиру — один из самых недооцененных игроков в Премьер-Лиге"

Оливье Жиру Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул назвал нападающего "синих" Оливье Жиру "одним из самых недооцененных игроков в Премьер-Лиге".

В этом сезоне 34-летний Жиру не проходит в стартовый состав команды Фрэнка Лэмпарда, но это не мешает ему демонстрировать свой класс.

Появившись на замену против "Ренна" в минувший вторник, Оливье забил гол, который обеспечил "Челси" победу (1:2) и досрочный выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

Коул восхищается Жиру и верит, что Лэмпард приложит все усилия, чтобы предотвратить уход ветерана в январе.

"Думаю, он один из самых недооцененных игроков в Премьер-Лиге. Он постоянно проявляет себя — будь то в "Арсенале" или "Челси".

"Дело не только в таких моментах, как его победный гол против "Ренна". Тут важнее, как он держится в целом. Он хороший игрок для раздевалки".

"Дидье Дешам так полагается на него в сборной Франции не без причины. Фрэнк не захочет, чтобы Жиру уходил в январе", — сообщил Коул BT Sport.


Метки Жиру, Коул, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2020 19:00

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  1. selta 27.11.2020 20:21 # selta
    Лучше жабарахама в стопитсот раз

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  2. chelsealondon 27.11.2020 20:12 # chelsealondon
    Топарь ...

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  3. wwwxxx 27.11.2020 20:04 # wwwxxx
    0 голов в 7 матчах на победном ЧМ - вот что нужно знать про это самое недооцененное дерево в АПЛ

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  4. gerrard08 27.11.2020 19:54 # gerrard08
    На самом деле прав абсолютно. Всегда нравился как запасной нап.

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  5. gunnerlove 27.11.2020 19:36 # gunnerlove
    Согласен

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