Джо Коул: " Жиру — один из самых недооцененных игроков в Премьер-Лиге"

Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул назвал нападающего "синих" Оливье Жиру "одним из самых недооцененных игроков в Премьер-Лиге".

В этом сезоне 34-летний Жиру не проходит в стартовый состав команды Фрэнка Лэмпарда, но это не мешает ему демонстрировать свой класс.



Появившись на замену против "Ренна" в минувший вторник, Оливье забил гол, который обеспечил "Челси" победу (1:2) и досрочный выход в плей-офф Лиги Чемпионов.



Коул восхищается Жиру и верит, что Лэмпард приложит все усилия, чтобы предотвратить уход ветерана в январе.



"Думаю, он один из самых недооцененных игроков в Премьер-Лиге. Он постоянно проявляет себя — будь то в "Арсенале" или "Челси".



"Дело не только в таких моментах, как его победный гол против "Ренна". Тут важнее, как он держится в целом. Он хороший игрок для раздевалки".



"Дидье Дешам так полагается на него в сборной Франции не без причины. Фрэнк не захочет, чтобы Жиру уходил в январе", — сообщил Коул BT Sport.