Джо Коул: " Жиру — один из самых недооцененных игроков в Премьер-Лиге"
Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул назвал нападающего "синих" Оливье Жиру "одним из самых недооцененных игроков в Премьер-Лиге".
В этом сезоне 34-летний Жиру не проходит в стартовый состав команды Фрэнка Лэмпарда, но это не мешает ему демонстрировать свой класс.
Появившись на замену против "Ренна" в минувший вторник, Оливье забил гол, который обеспечил "Челси" победу (1:2) и досрочный выход в плей-офф Лиги Чемпионов.
Коул восхищается Жиру и верит, что Лэмпард приложит все усилия, чтобы предотвратить уход ветерана в январе.
"Думаю, он один из самых недооцененных игроков в Премьер-Лиге. Он постоянно проявляет себя — будь то в "Арсенале" или "Челси".
"Дело не только в таких моментах, как его победный гол против "Ренна". Тут важнее, как он держится в целом. Он хороший игрок для раздевалки".
"Дидье Дешам так полагается на него в сборной Франции не без причины. Фрэнк не захочет, чтобы Жиру уходил в январе", — сообщил Коул BT Sport.
27.11.2020 19:00
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Лучше жабарахама в стопитсот раз
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Топарь ...
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0 голов в 7 матчах на победном ЧМ - вот что нужно знать про это самое недооцененное дерево в АПЛ
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На самом деле прав абсолютно. Всегда нравился как запасной нап.
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Согласен
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