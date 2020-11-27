Погба пропускает третий матч "Юнайтед" кряду

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба будет вынужден пропустить третий матч своей команды кряду из-за проблем с лодыжкой.

Напомним, Погба повредил свою лодыжку в сборной Франции, за которую провел три матча ранее в ноябре.



Поль не смог сыграть против "Вест Бромвича" с "Башакшехиром" и до сих пор даже не возобновил тренировки, поэтому на выезд к "Саутгемптону" не отправится.



"Скотт Мактоминей и Поль не занимались. Они не выходили на тренировочное поле, поэтому их участие в матче очень маловероятно. Маркус Рэшфорд, Виктор Линделеф и Аарон Ван-Биссака тренировались, но они не на 100 процентов в порядке".



"Люк Шоу едва приступил к реабилитации, но пока он отдельно от команды. Джесси Лингард вернулся с самоизоляции и провел с нами пару тренировок. Фил Джонс вернется где-то после Рождества", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера ESPN.