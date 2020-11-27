Матч "Ливерпуля" против "Мидтьюлланда" перенесен назад в Данию
Заключительный матч "Ливерпуля" на групповом этапе Лиги Чемпионов — против "Мидтьюлланда" 9 декабря — был перенесен назад в Данию.
Накануне дортмундская "Боруссия" официально объявила, что ее стадион "Сигнал Идуна Парк" был выбран в качестве места проведения матча между "Мидтьюлландом" и "Ливерпулем".
Перенос матча на нейтральное поле был обусловлен тем, что все лица, прибывающие в Британию из Дании, должны в обязательном порядке выдержать 14-дневный карантин.
Однако сегодня стало известно, что британские власти ослабили коронавирусные ограничения и согласились сделать исключение для профессиональных спортсменов.
Как сообщает Sky Sports, теперь возвращение Юргена Клоппа в Дортмунд отменяется. Матч, как и планировалось изначально, пройдет на стадионе "МСХ Арена" в Хернинге.
27.11.2020 15:00
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Последние комментарии:
британские власти ослабили коронавирусные ограничения
это круто!
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Ахах. Неудачник!
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ахахахах получается клоп ротировал бесплатно)))
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