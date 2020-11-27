Матч "Ливерпуля" против "Мидтьюлланда" перенесен назад в Данию

Юрген Клопп Заключительный матч "Ливерпуля" на групповом этапе Лиги Чемпионов — против "Мидтьюлланда" 9 декабря — был перенесен назад в Данию.

Накануне дортмундская "Боруссия" официально объявила, что ее стадион "Сигнал Идуна Парк" был выбран в качестве места проведения матча между "Мидтьюлландом" и "Ливерпулем".

Перенос матча на нейтральное поле был обусловлен тем, что все лица, прибывающие в Британию из Дании, должны в обязательном порядке выдержать 14-дневный карантин.

Однако сегодня стало известно, что британские власти ослабили коронавирусные ограничения и согласились сделать исключение для профессиональных спортсменов.

Как сообщает Sky Sports, теперь возвращение Юргена Клоппа в Дортмунд отменяется. Матч, как и планировалось изначально, пройдет на стадионе "МСХ Арена" в Хернинге.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Мидтьюлланд, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2020 15:00

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  1. largo-winch 27.11.2020 15:25 # largo-winch
    британские власти ослабили коронавирусные ограничения

    это круто!

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  2. danny949494 27.11.2020 15:22 # danny949494
    Ахах. Неудачник!

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  3. meshuggah 27.11.2020 15:13 # meshuggah
    ахахахах получается клоп ротировал бесплатно)))

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