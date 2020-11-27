Тебас хочет заманить Моуриньо, Гвардиолу и Клоппа в Ла Лигу

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что хочет заманить в испанский чемпионат главных тренеров Юргена Клоппа из "Ливерпуля", Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" и Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма".

Тебас руководит Ла Лигой с 2013 года, прикладывая огромные усилия, чтобы составить конкуренцию Премьер-Лиге в плане финансов и глобальной популярности.



Поэтому Хавьер хочет заманить лучших представителей футбола в Испанию, но в то же время уверяет, что Ла Лига может обойтись и без них.



"Мы всегда хотим лучших. Я хочу, чтобы Месси был в Ла Лиге. Ровно так же, как хочу Моуриньо, Гвардиолу, Клоппа, Криштиану (Роналду). Все они помогают тебе расти".



"Но это не так, что без них мы пропадем. Они не так важны, как говорят люди. Ушел Неймар, и ничего не случилось. Обязательно нужна стратегия и нужны игроки, которые могут вам помочь, но это не является жизненно необходимым".



"Мы заключили сделки (по трансляциям) на следующие четыре сезона почти по всему земному шару. Мы упорно работали над брендом лиги, и наши контракты не пострадают, если Месси уйдет, хотя я надеюсь, что он закончит свою карьеру здесь. Он лучший игрок всех времен", — цитирует Тебаса Goal.