Тебас хочет заманить Моуриньо, Гвардиолу и Клоппа в Ла Лигу

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что хочет заманить в испанский чемпионат главных тренеров Юргена Клоппа из "Ливерпуля", Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" и Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма".

Тебас руководит Ла Лигой с 2013 года, прикладывая огромные усилия, чтобы составить конкуренцию Премьер-Лиге в плане финансов и глобальной популярности.

Поэтому Хавьер хочет заманить лучших представителей футбола в Испанию, но в то же время уверяет, что Ла Лига может обойтись и без них.

"Мы всегда хотим лучших. Я хочу, чтобы Месси был в Ла Лиге. Ровно так же, как хочу Моуриньо, Гвардиолу, Клоппа, Криштиану (Роналду). Все они помогают тебе расти".

"Но это не так, что без них мы пропадем. Они не так важны, как говорят люди. Ушел Неймар, и ничего не случилось. Обязательно нужна стратегия и нужны игроки, которые могут вам помочь, но это не является жизненно необходимым".

"Мы заключили сделки (по трансляциям) на следующие четыре сезона почти по всему земному шару. Мы упорно работали над брендом лиги, и наши контракты не пострадают, если Месси уйдет, хотя я надеюсь, что он закончит свою карьеру здесь. Он лучший игрок всех времен", — цитирует Тебаса Goal.


Метки Ла Лига, Тебас

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 936

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 27.11.2020 15:26 # largo-winch
    латиносы могут и вернуться, а вот немец/англичанин в Испании редкое явление

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  2. kos9k 27.11.2020 14:53 # kos9k
    Мухтар никому не нужен((

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  3. sausage 27.11.2020 14:43 # sausage
    Тебас намеренно путает причину и следствие. Все эти тренеры оказались в АПЛ именно потому, что там круче и по футбольным меркам (в плане конкуренции и интереса чемпионата), и по экономическим.

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  4. j24081993 27.11.2020 14:40 # j24081993
    В испании нет столько топ клубов для этих тренеров. Жалкая попытка сохранить Месси, скоро он уйдет, и конец Ла Лиге

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  5. j-silver 27.11.2020 14:19 # j-silver
    Я хочу, чтобы Месси был в Ла Лиге. Ровно так же, как хочу Моуриньо, Гвардиолу, Клоппа, Криштиану (Роналду). Все они помогают тебе расти

    дак они все уже там были (ну кроме клоппа) и свалили нах оттуда

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  6. suddenly 27.11.2020 14:05 # suddenly
    И что он им может предложить? Судя по тому, что я прочитал - ни чего.

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  7. gerrard08 27.11.2020 14:02 # gerrard08
    Лол, тогда рискни пойти против рм\путы и сделай распределение от тв трансляций и призовых такими же как в англии, а не 30%\30%\15%\ и остаток 25% остальные 17 клубов.

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