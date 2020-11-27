Лэмпард рассказал об отношениях на расстоянии с Абрамовичем
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о своих отношениях с владельцем клуба Романом Абрамовичем.
Как известно, из-за конфликта с британскими властями Абрамович не смог продлить визу и вот уже более двух лет не посещает "Стэмфорд Бридж".
С 2018 года Роман увидел своими глазами лишь два матча "синих" — финал Лиги Европы против "Арсенала" в Баку в мае 2019 и выезд к "Краснодару" в Лиге Чемпионов в конце октября.
По словам Лэмпарда, у них с Абрамовичем отношения на расстоянии. Фрэнк ощущает присутствие босса через директора Марину Грановскую.
"Я не разговаривал с ним, когда вернулся в клуб. Это Марина обратилась к "Дерби" и устроила мой переход".
"Я видел Романа во время предсезонного периода в прошлом году. Было много улыбок и рукопожатий, но не объятий".
"С того момента мы не общались очень, очень близко, хотя я высказываю ему свои мысли насчет матчей и насчет нашего развития через Марину, и я очень рад этому".
"Я бы сказал, что у нас близкие отношения, несмотря на то, что мы не находимся близко друг к другу физически каждый день или каждую неделю. Я чувствую его поддержку на расстоянии, но это сильная поддержка, и я стараюсь отблагодарить его за это".
"Когда я высказываюсь насчет нашей игры, я не хожу вокруг да около. Хорошо мы играем или плохо, я говорю все так, как есть, потому что это правильно для человека такого уровня", — сообщил Лэмпард The Athletic.
27.11.2020 13:00
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Последние комментарии:
Лэмпс-топ
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Ну вот, по смс и уволят.
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трахаются по скайпу педеки
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это как с тещей - чем дальше тем лучше
и уволит он тебя тоже, если че, через марину, с дальней дистанции эхехе
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Челси как бездомная заряженная собака - никому не нужен, даже своему хозяину
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