Лэмпард рассказал об отношениях на расстоянии с Абрамовичем

Фрэнк Лэмпард и Роман Абрамович Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о своих отношениях с владельцем клуба Романом Абрамовичем.

Как известно, из-за конфликта с британскими властями Абрамович не смог продлить визу и вот уже более двух лет не посещает "Стэмфорд Бридж".

С 2018 года Роман увидел своими глазами лишь два матча "синих" — финал Лиги Европы против "Арсенала" в Баку в мае 2019 и выезд к "Краснодару" в Лиге Чемпионов в конце октября.

По словам Лэмпарда, у них с Абрамовичем отношения на расстоянии. Фрэнк ощущает присутствие босса через директора Марину Грановскую.

"Я не разговаривал с ним, когда вернулся в клуб. Это Марина обратилась к "Дерби" и устроила мой переход".

"Я видел Романа во время предсезонного периода в прошлом году. Было много улыбок и рукопожатий, но не объятий".

"С того момента мы не общались очень, очень близко, хотя я высказываю ему свои мысли насчет матчей и насчет нашего развития через Марину, и я очень рад этому".

"Я бы сказал, что у нас близкие отношения, несмотря на то, что мы не находимся близко друг к другу физически каждый день или каждую неделю. Я чувствую его поддержку на расстоянии, но это сильная поддержка, и я стараюсь отблагодарить его за это".

"Когда я высказываюсь насчет нашей игры, я не хожу вокруг да около. Хорошо мы играем или плохо, я говорю все так, как есть, потому что это правильно для человека такого уровня", — сообщил Лэмпард The Athletic.


Метки Абрамович, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2020 13:00

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  1. liverbro 27.11.2020 13:44 # liverbro
    Лэмпс-топ

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  2. ian 27.11.2020 13:36 # ian
    Ну вот, по смс и уволят.

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  3. jokerz 27.11.2020 13:08 # jokerz
    трахаются по скайпу педеки

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  4. j-silver 27.11.2020 13:01 # j-silver
    это как с тещей - чем дальше тем лучше
    и уволит он тебя тоже, если че, через марину, с дальней дистанции эхехе

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  5. largo-winch 27.11.2020 13:01 # largo-winch
    Челси как бездомная заряженная собака - никому не нужен, даже своему хозяину

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