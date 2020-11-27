Артета доволен реакцией Пепе на красную карточку

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил вингера Николя Пепе за реакцию на удаление против "Лидса".

Схлопотав глупейшую красную карточку и в придачу трехматчевую дисквалификацию на "Элланд Роуд" в минувший уикенд, Пепе был жестко критикуем медиа и фанатами. Даже Артета назвал поступок Николя "неприемлемым".



В четверг вечером игрок сборной Кот-д'Ивуара получил шанс реабилитироваться и шансом этим распорядился сполна. Именно Пепе, стоивший "Арсеналу" 72 миллиона фунтов, положил начало разгрому "Мольде" в Лиге Европы, открыв счет на 50-й минуте.



"Я очень доволен. Естественно, после разочарования, после какого-то негатива ты хочешь увидеть реакцию и увидеть очень быстро".



"По его движениям я смог увидеть с первой минуты, что он готов проявить себя. Думаю, он сыграл замечательным образом".



"Он забил гол, он мог забить еще раз или два. Он создал ряд отличных моментов и очень хорошо работал на команду. Мне это очень понравилось. Я очень доволен этим", — цитирует Артету Evening Standard.