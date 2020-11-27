"Арсеналу" пришлось заночевать в Норвегии
Рейс "Арсенала" назад в Лондон после матча Лиги Европы против "Мольде" был отменен, в результате чего команде Микеля Артеты пришлось заночевать в Норвегии.
Накануне вечером "Арсенал" отпраздновал уверенную победу 0:3 над "Мольде" и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.
"Канониры" планировали, что со стадиона сразу же отправятся в аэропорт, однако из-за густого тумана в Британии чартерный авиарейс домой был отменен — в противном случае самолету, возможно, пришлось бы сесть не в Лондоне, что сделало бы путешествии еще утомительнее.
В результате команда Артеты заночевала в норвежском отеле, а домой возвращается в пятницу утром, планируя во второй половине дня провести тренировку на своей базе.
Отметим, что в Норвегию "Арсенал" прибыл тоже не в среду, как это было бы в обычных условиях. "Канониры" прилетели во вторник, дабы соблюсти коронавирусные протоколы и пройти тестирование на COVID-19.
Вместе с тем Daily Mail не ожидает, что задержка рейса окажет существенное влияние на подготовку к "Арсенала" к ближайшему матчу — против "Вулверхэмптона" в воскресенье вечером.
27.11.2020 10:00
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sindrom obameyanga))
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повезло, что спали не в аэропорту на полу
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