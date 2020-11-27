"Арсеналу" пришлось заночевать в Норвегии

Рейс "Арсенала" назад в Лондон после матча Лиги Европы против "Мольде" был отменен, в результате чего команде Микеля Артеты пришлось заночевать в Норвегии.

Накануне вечером "Арсенал" отпраздновал уверенную победу 0:3 над "Мольде" и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.



"Канониры" планировали, что со стадиона сразу же отправятся в аэропорт, однако из-за густого тумана в Британии чартерный авиарейс домой был отменен — в противном случае самолету, возможно, пришлось бы сесть не в Лондоне, что сделало бы путешествии еще утомительнее.



В результате команда Артеты заночевала в норвежском отеле, а домой возвращается в пятницу утром, планируя во второй половине дня провести тренировку на своей базе.



Отметим, что в Норвегию "Арсенал" прибыл тоже не в среду, как это было бы в обычных условиях. "Канониры" прилетели во вторник, дабы соблюсти коронавирусные протоколы и пройти тестирование на COVID-19.



Вместе с тем Daily Mail не ожидает, что задержка рейса окажет существенное влияние на подготовку к "Арсенала" к ближайшему матчу — против "Вулверхэмптона" в воскресенье вечером.