"Челси" продлит контракт с Силвой после Нового года

После Нового года "Челси" планирует продлить контракт с защитником Тиаго Силвой на сезон 2021/22.

Силва сразу же превратился в ключевого игрока и лидера команды Фрэнка Лэмпарда после перехода к лондонцам в качестве свободного агента в конце августа.



Тогда Тиаго заключил однолетний контракт, но стороны договорились об опции продления сотрудничества на второй год, если экс-защитник ПСЖ себя хорошо проявит.



За эти три месяца Силва сделал достаточно, чтобы Лэмпард захотел его сохранить на следующий сезон, однако в данный момент клуб не желает отвлекать 36-летнего бразильца от игры в футбол.



Как сообщает Sky Sports, "Челси" начнет официальные переговоры после преодоления насыщенного рождественского периода, уже после Нового года, но это видится формальностью, учитывая игру Тиаго.