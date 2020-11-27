"Челси" продлит контракт с Силвой после Нового года

Тиаго Силва После Нового года "Челси" планирует продлить контракт с защитником Тиаго Силвой на сезон 2021/22.

Силва сразу же превратился в ключевого игрока и лидера команды Фрэнка Лэмпарда после перехода к лондонцам в качестве свободного агента в конце августа.

Тогда Тиаго заключил однолетний контракт, но стороны договорились об опции продления сотрудничества на второй год, если экс-защитник ПСЖ себя хорошо проявит.

За эти три месяца Силва сделал достаточно, чтобы Лэмпард захотел его сохранить на следующий сезон, однако в данный момент клуб не желает отвлекать 36-летнего бразильца от игры в футбол.

Как сообщает Sky Sports, "Челси" начнет официальные переговоры после преодоления насыщенного рождественского периода, уже после Нового года, но это видится формальностью, учитывая игру Тиаго.


Метки контракты, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2020 09:00

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  1. funkyfresh 27.11.2020 09:19 # funkyfresh
    топарь!

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  2. chelsealondon 27.11.2020 09:10 # chelsealondon
    Лучший защитник АПЛ. Достался бесплатно. Все...

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  3. division 27.11.2020 09:07 # division
    Лучший защитник АПЛ. Достался бесплатно. Всё.

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