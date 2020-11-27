Руни принял на себя обязанности главного тренера "Дерби"

Уэйн Руни временно принимает на себя обязанности главного тренера "Дерби" и дебютирует в своей новой роли в субботу.

Напомним, после увольнения Филлипа Коку управление первой командой "Дерби" на себя принял квартет из Руни, Лиама Розеньера, Шея Гивена и Джастина Уолкера.



С тех пор "бараны" лшиь успели разгромно уступить "Мидлсбро" со счетом 3:0. В этом матче Чемпионшипа Руни все 90 минут провел на поле.



Однако в преддверии субботнего поединка против "Уикомба" было решено наделить 35-летнего Руни обязанностями главного тренера. По информации Sky Sports, это означает, что Уэйн больше не выйдет на футбольное поле в качестве игрока.