Хакеры вымогают у "Юнайтед" миллионы фунтов

У "Манчестер Юнайтед" вымогают миллионы фунтов, угрожая в противном случае опубликовать конфиденциальную информацию после недавней кибератаки.

На прошлой неделе "красные дьяволы" объявили, что компьютерные системы клуба подверглись атаке "изощренных киберпреступников".



Тогда же "Юнайтед" сообщил, что не обнаружил следов утечки персональной информации фанатов или клиентов, однако это все же случилось.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, компьютерные системы клуба с "Олд Траффорд" были заражены специальным вирусом, программой-вымогателем, и до сих пор остаются под контролем злоумышленников.



Хакерам удалось получить доступ к "чувствительной для клуба информации", а также к клиентской базе.



Теперь "Юнайтед" стоит перед выбором — или заплатить выкуп, или столкнуться с тем, что украденные данные окажутся в публичном доступе, что грозило бы клубу не только огромным репутационным ущербом, но и серьезными штрафами со стороны надзорных органов.



"Юнайтед" собрал команду технических экспертов и продолжает работать бок о бок с Национальным центром кибербезопасности (National Cyber Security Centre), но пока не принял решение насчет выдвинутого ультиматума.