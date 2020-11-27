"Тоттенхэм" сокрушил беспомощный "Лудогорец"

Харри Уинкс и Карлос Винисиус "Тоттенхэм" провел свой самый легкий матч в сезоне, в доминирующей манере разгромив "Лудогорец" — 4:0.

Из стартового состава "шпор" относительно противостояния с "Манчестер Сити" уцелел только Танги Ндомбеле.

С самого начала матча "Лудогорец" оказался прижат к своим воротам и первый гол не заставил себя ждать. Неудачная попытка защитника прервать пас Алли обеспечила Карлоса Винисиуса шикарной возможностью выйти один на один по центру — 1:0.

"Тоттенхэм" полностью доминировал над соперником, продолжая нагнетать давление. На 33-й минуте только штанга уберегла гостей от второго гола после удара Бена Дэвиса с острого угла.

Однако уже на 34-й минуте второй гол случился. Ндомбеле взял игру на себя, продвинулся до подступов к штрафной и пробил. Голкипер отразил удар Танги, однако Алли подхватил мяч и вывел на пустые ворота Винисиуса — 2:0.

Несмотря на дефицит в два гола, "Лудогорец" был все так же беспомощен и лишь оборонялся. Впрочем, "Тоттенхэм" уже слегка насытился и атаковал вполсилы.

Игра была неторопливой, но на 63-й минуте случился настоящий шедевр. Получив мяч из аута, Харри Уинкс забросил снаряд метров с 50 за шиворот голкиперу — 3:0.

Спустя 10 минут случился еще один гол. Алли забросил мяч в центр штрафной на Винисиуса, а тот откатил под удар Лукасу Моуре — 4:0. На этом избиение закончилось, хотя шансы забить еще у "шпор" были.

Это был типичный пример игры "в одну калитку". "Лудогорец" показал себя пустым местом, позволив "Тоттенхэму" провести хороший тренировочный матч.

"Тоттенхэм" (Англия) — "Лудогорец" (Болгария) — 4:0 (2:0)

Голы: Винисиус 16, 34, Уинкс 63, Моура 73.

"Тоттенхэм": Харт (Уайтмен 82), Дохерти, Санчес, Танганга, Дэвис, Уинкс, Ндобеле (Хейбьерг 61), Алли (Уайт 82), Моура (Скарлетт 82), Бэйл (Кларк 68), Винисиус.


Метки Лига Европы, Лудогорец, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2020 00:55

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  1. imf-tau 27.11.2020 01:39 # imf-tau
    Ветка горения от величия петушар офишалли открыта.

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  2. iskander8sg 27.11.2020 01:29 # iskander8sg
    Епт 2 коммента за пол часа. Вы че попухли тут ноулайферы?!

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  3. m-ballack 27.11.2020 01:03 # m-ballack
    Нормас, даж без казаха с Кейном

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