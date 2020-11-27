"Тоттенхэм" сокрушил беспомощный "Лудогорец"

"Тоттенхэм" провел свой самый легкий матч в сезоне, в доминирующей манере разгромив "Лудогорец" — 4:0.

Из стартового состава "шпор" относительно противостояния с "Манчестер Сити" уцелел только Танги Ндомбеле.



С самого начала матча "Лудогорец" оказался прижат к своим воротам и первый гол не заставил себя ждать. Неудачная попытка защитника прервать пас Алли обеспечила Карлоса Винисиуса шикарной возможностью выйти один на один по центру — 1:0.



"Тоттенхэм" полностью доминировал над соперником, продолжая нагнетать давление. На 33-й минуте только штанга уберегла гостей от второго гола после удара Бена Дэвиса с острого угла.



Однако уже на 34-й минуте второй гол случился. Ндомбеле взял игру на себя, продвинулся до подступов к штрафной и пробил. Голкипер отразил удар Танги, однако Алли подхватил мяч и вывел на пустые ворота Винисиуса — 2:0.



Несмотря на дефицит в два гола, "Лудогорец" был все так же беспомощен и лишь оборонялся. Впрочем, "Тоттенхэм" уже слегка насытился и атаковал вполсилы.



Игра была неторопливой, но на 63-й минуте случился настоящий шедевр. Получив мяч из аута, Харри Уинкс забросил снаряд метров с 50 за шиворот голкиперу — 3:0.



Спустя 10 минут случился еще один гол. Алли забросил мяч в центр штрафной на Винисиуса, а тот откатил под удар Лукасу Моуре — 4:0. На этом избиение закончилось, хотя шансы забить еще у "шпор" были.



Это был типичный пример игры "в одну калитку". "Лудогорец" показал себя пустым местом, позволив "Тоттенхэму" провести хороший тренировочный матч.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Лудогорец" (Болгария) — 4:0 (2:0)



Голы: Винисиус 16, 34, Уинкс 63, Моура 73.



"Тоттенхэм": Харт (Уайтмен 82), Дохерти, Санчес, Танганга, Дэвис, Уинкс, Ндобеле (Хейбьерг 61), Алли (Уайт 82), Моура (Скарлетт 82), Бэйл (Кларк 68), Винисиус.