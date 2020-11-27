"Ливерпуль" сыграет с "Мидтьюлландом" в Дортмунде

"Ливерпуль" проведет матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Мидтьюлланда" в Дортмунде.

В данный момент Дания находится в черном списке Великобритании из-за ситуации с коронавирусом, поэтому "Ливерпуль" попросил УЕФА перенести назначенный на 9 декабря матч на нейтральное поле.



Просьба "красных" была удовлетворена, хотя "Мидтьюлланд" до последнего надеялся сыграть с чемпионами Премьер-Лиги дома.



Как гласит официальное заявление "Боруссии", матч между "Мидтьюлландом" и "Ливерпулем" пройдет на 81-тысячном "Сигнал Идуна Парк" в запланированный день без зрителей.



Это будет всего лишь второе для главного тренера "красных" Юргена Клоппа возвращение в Дортмунд с момента ухода из "Боруссии" в 2015 году. В 2016 немецкий тренер уже приезжал сюда в рамках Лиги Европы.



Добавим, что домашний матч против "Мидтьюлланда" подопечные Клоппа выиграли со счетом 2:0. До выезда в Дортмунд "Ливерпулю" еще предстоит встретиться с "Аяксом" на "Энфилде".