Варди избавил "Лестер" от поражения в Браге и добыл путевку в плей-офф Лиги Европы

Гол Джейми Варди на исходе компенсированного времени позволил "Лестеру" вырвать ничью 3:3 против "Браги" и досрочно выйти в 1/16 финала Лиги Европы.

Матч в Португалии начался с обмена быстрыми голами. Уже на четвертой минут Аль-Мусрати пробил в касание с 22 метров после того, как два удара его партнера по "Браге" были заблокированы — 1:0.



"Лисы" ответили спустя пять минут. Келечи Ихеаначо получил пас от соперника, вошел в штрафную и отдал под удар Харви Барнсу — 1:1.



Игра была довольно открытой и обоюдоострой, однако в середине первого тайма удача вновь повернулась к "Браге" лицом. Рикарду Орта выскочил на убойную позицию по центру штрафной, обошел голкипера, а затем покатил назад под удар Паулиньо — 2:1.



В дальнейшем "Лестер" искал возможность уйти от поражения, но это оказалось непросто — "Брага" не только хорошо оборонялась, но и сама была горазда атаковать.



Во втором тайме вышедший на замену Джейми Варди все-таки отправил мяч в чужие ворота, однако офсайд.



На 78-й минуте гости были вознаграждены за старание. Люк Томас из пределов вратарской замкнул прострел Джеймса Мэддисона — 2:2.



Казалось, на этом игра и закончится, но не тут-то было. На последней минуте Франсержио с края вратарской пробил Каспера Шмейхеля — 3:2.



"Лестер" не стал мириться со счетом и здесь и на пятой компенсированной минуте ушел от поражения! Это Варди на дальней штанге замкнул диагональную передачу низом Марка Олбрайтона — 3:2.



Благодаря этому результату "Лестер" сохранил лидерство в Группе G и перевес в три очка над "Брагой".



"Брага (Португалия) — "Лестер" (Англия) — 3:3 (2:1)



Голы: Аль-Мусрати 4, Паулинью 24, Франсержио 90 — Барнс 9, Томас 78, Варди 90.



"Лестер": Шмейхель, Джастин, Эванс, Фукс (Фофана 45), Томас, Прат (Тилеманс 45), Чоудури, Олбрайтон, Барнс (Мэддисон 62), Ундер (Варди 62), Ихеаначо (Перес 69).