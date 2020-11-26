Джордан Хендерсон возобновил тренировки
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон возобновил полноценные тренировки.
Напомним, Хендерсон пропустил победу 3:0 над "Лестером" в минувшее воскресенье и поражение 0:2 от "Аталанты" накануне вечером.
Причиной этому стала травма задней поверхности бедра, которую Джордан получил в матче за сборную Англии против Бельгии в рамках Лиги Наций ранее в ноябре.
Однако в четверг, сообщает Liverpool Echo, Хендерсон занимался в общей группе. Это означает, что у 30-летнего полузащитника будет еще одна тренировка перед выездом к "Брайтону" в субботу.
Полузащитники Наби Кейта, Тиаго Алькантара, Джердан Шакири и Алекс Окслейд-Чембелен, как ожидается, ближайший матч пропустят.
26.11.2020 22:00
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