Нани объяснил, почему Фернандеш идеален для "Юнайтед"

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Нани объяснил, почему полузащитник Бруну Фернандеш идеален для "красных дьяволов".

За без малого год на "Олд Траффорд" Фернандеш наколотил 20 голов, утвердившись в качестве ключевого игрока и лидера "Юнайтед".



Португальцу Нани особенно нравится в своем соотечественнике, что тот не боится рисковать и совершать ошибки. Именно это качество отличало лучшие команды сэра Алекса Фергюсона.



"Его стиль футбола — это нечто, что фанаты ценят. Он тот игрок, которому нравится рисковать во время матча и который хочет брать ответственность на себя, выполняя сложные пасы, идя в дриблинг и нанося удары".



"Ему плевать на ошибки — он думает только об успехе и о том, чтобы привести свою команду к успеху. Он знает, что для этого требуется. Это в духе "Манчестер Юнайтед", не так ли?"



"Всех своих успехов в предыдущие годы клуб добивался именно с таким подходом. Каждый игрок в команде — от голкипера до нападающего — шел на риск. Все мы знали, когда нужно оставаться спокойным, но во всех наших матчах были страсть, мастерство и свобода рисковать ради достижения результата", — сообщил Нани United Review.