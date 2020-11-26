"Эвертон" потерял Диня на срок до двух месяцев

Крайний защитник "Эвертона" Люка Динь рискует пропустить два месяца из-за травмы лодыжки.

После своего перехода из "Барселоны" в 2018 году Динь пропустил только пять матчей "Эвертона" в рамках Премьер-Лиги.



Однако теперь команде Карло Анчелотти придется научиться играть без своего вице-капитан, который в минувший уикенд против "Фулхэма" отдал две результативные передачи.



Как сообщает Liverpool Echo, 27-летний француз повредил свою лодыжку на тренировке, и в данный момент решается вопрос об операции.



Если избежать хирургического вмешательства не получится, Динь будет отсутствовать до конца января и пропустит около 12 матчей "ирисок" в Премьер-Лиге.