Джо Уиллок разбил свой автомобиль
Молодой полузащитник "Арсенала" Джо Уиллок угодил в автомобильную аварию, но каких-либо травм избежал.
Данный инцидент случился за день до выездного матча против "Лидса" в воскресенье (0:0) — матча, на который Уиллок вышел в стартовом составе, но был заменен уже на 57-й минуте.
Во время поездки на тренировочную базу в субботу Джо запутался на дороге. Стремясь не упустить нужный съезд, 21-летний англичанин пересек три полосы, а затем в попытке стабилизировать свой полноприводный Mercedes-AMG стоимостью 140 тысяч фунтов зацепил обочину.
Как сообщает Daily Mail, сам Уиллок не получил ни царапины, что и позволило ему сыграть на "Эллланд Роуд". А вот роскошный внедорожник мощностью 600 лошадиных сил теперь может быть списан в утиль, ввиду оторвавшегося колеса и разбитого о дерево капота.
"Я не знал, кто он такой. Он был немного потрясен, но не пострадал".
"Я вышел из своей машины и подошел к его затонированному окну. Вы можете видеть, что он пытался включить задний ход, чтобы выехать с обочины".
"Заднее колесо отлетело, и вал просто вращался. Когда он опустил стекло, я сказал: "Ты не сможешь сдать назад". Он громко вскрикнул", — сообщил изданию свидетель происшествия.
26.11.2020 18:00
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Заднеприводный не справился с полноприводным
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Подрезает, да и еще без поворотников.
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Явно нарушал, так ещё и водить не умеет. Да и уазик этот херня полная своих денег это гамно никогда не стоило.
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Бедный заднеприводный мерин. Машину, кстати, тоже жалко.
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