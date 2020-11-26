Джо Уиллок разбил свой автомобиль

Молодой полузащитник "Арсенала" Джо Уиллок угодил в автомобильную аварию, но каких-либо травм избежал.

Данный инцидент случился за день до выездного матча против "Лидса" в воскресенье (0:0) — матча, на который Уиллок вышел в стартовом составе, но был заменен уже на 57-й минуте.



Во время поездки на тренировочную базу в субботу Джо запутался на дороге. Стремясь не упустить нужный съезд, 21-летний англичанин пересек три полосы, а затем в попытке стабилизировать свой полноприводный Mercedes-AMG стоимостью 140 тысяч фунтов зацепил обочину.



Как сообщает Daily Mail, сам Уиллок не получил ни царапины, что и позволило ему сыграть на "Эллланд Роуд". А вот роскошный внедорожник мощностью 600 лошадиных сил теперь может быть списан в утиль, ввиду оторвавшегося колеса и разбитого о дерево капота.



"Я не знал, кто он такой. Он был немного потрясен, но не пострадал".



"Я вышел из своей машины и подошел к его затонированному окну. Вы можете видеть, что он пытался включить задний ход, чтобы выехать с обочины".



"Заднее колесо отлетело, и вал просто вращался. Когда он опустил стекло, я сказал: "Ты не сможешь сдать назад". Он громко вскрикнул", — сообщил изданию свидетель происшествия.



