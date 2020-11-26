Джо Уиллок разбил свой автомобиль

Джо Уиллок Молодой полузащитник "Арсенала" Джо Уиллок угодил в автомобильную аварию, но каких-либо травм избежал.

Данный инцидент случился за день до выездного матча против "Лидса" в воскресенье (0:0) — матча, на который Уиллок вышел в стартовом составе, но был заменен уже на 57-й минуте.

Во время поездки на тренировочную базу в субботу Джо запутался на дороге. Стремясь не упустить нужный съезд, 21-летний англичанин пересек три полосы, а затем в попытке стабилизировать свой полноприводный Mercedes-AMG стоимостью 140 тысяч фунтов зацепил обочину.

Как сообщает Daily Mail, сам Уиллок не получил ни царапины, что и позволило ему сыграть на "Эллланд Роуд". А вот роскошный внедорожник мощностью 600 лошадиных сил теперь может быть списан в утиль, ввиду оторвавшегося колеса и разбитого о дерево капота.

"Я не знал, кто он такой. Он был немного потрясен, но не пострадал".

"Я вышел из своей машины и подошел к его затонированному окну. Вы можете видеть, что он пытался включить задний ход, чтобы выехать с обочины".

"Заднее колесо отлетело, и вал просто вращался. Когда он опустил стекло, я сказал: "Ты не сможешь сдать назад". Он громко вскрикнул", — сообщил изданию свидетель происшествия.


Метки Арсенал, видео, происшествия, Уиллиок

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2020 18:00

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  1. largo-winch 26.11.2020 18:37 # largo-winch
    Заднеприводный не справился с полноприводным

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  2. brown-ale 26.11.2020 18:13 # brown-ale
    Подрезает, да и еще без поворотников.

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  3. mancunia-planet 26.11.2020 18:09 # mancunia-planet
    Явно нарушал, так ещё и водить не умеет. Да и уазик этот херня полная своих денег это гамно никогда не стоило.

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  4. m-ballack 26.11.2020 18:02 # m-ballack
    Бедный заднеприводный мерин. Машину, кстати, тоже жалко.

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