Фосу-Менса получил от МЮ предложение о новом контракте

Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Тимоти Фосу-Менса получил предложение заключить новый контракт.

За три с половиной последних года Фосу-Менса отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе "Юнайтед", однако главный тренер Оле Гуннар Сульшер хочет сохранить Тимоти, лично сообщив об этом подопечному.



"Юнайтед" еще в прошлом сезоне воспользовался своей опцией и в одностороннем порядке продлил действующий контракт с защитником — до июня 2021.



Как сообщает Manchester Evening News, в данный момент Фосу-Менса изучает предложение "красных дьяволов". Тимоти должен решить, останется он дублером Аарона Ван-Биссаки, или уйдет в клуб, где сможет играть регулярно.



Если 22-летний игрок сборной Голландии не согласится на новую сделку, то уже с января сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами и даже заключить предварительный контракт.