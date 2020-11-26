Названы стадионы, которые откроются для зрителей первыми

"Челси", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Ливерпуль" оказались в числе клубов Премьер-Лиги, которые смогут первыми частично открыть свои стадионы для зрителей.

Ранее на текущей неделе британское правительство анонсировало частичное открытие стадионов со 2 декабря. В зависимости от уровня риска каждая арена сможет принять не более 4 тысяч зрителей (категория 1), не более 2 тысяч зрителей (категория 2) или пока не будет открыта вовсе (категория 1).



А сегодня началось распределение клубов по категориям. В первой категории пока не оказалось ни одного представителя Премьер-Лиги.



Во вторую категорию вошли "Арсенал", "Челси", "Кристал Пэлас", "Эвертон", "Фулхэм", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Вест Хэм".



В третью попали "Астон Вилла", "Лидс", "Лестер", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Вулверхэмптон". Стадионы этих клубов пока останутся закрытыми — угроза коронавируса в этих регионах пока слишком высока.