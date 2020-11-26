Названы стадионы, которые откроются для зрителей первыми

Энфилд "Челси", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Ливерпуль" оказались в числе клубов Премьер-Лиги, которые смогут первыми частично открыть свои стадионы для зрителей.

Ранее на текущей неделе британское правительство анонсировало частичное открытие стадионов со 2 декабря. В зависимости от уровня риска каждая арена сможет принять не более 4 тысяч зрителей (категория 1), не более 2 тысяч зрителей (категория 2) или пока не будет открыта вовсе (категория 1).

А сегодня началось распределение клубов по категориям. В первой категории пока не оказалось ни одного представителя Премьер-Лиги.

Во вторую категорию вошли "Арсенал", "Челси", "Кристал Пэлас", "Эвертон", "Фулхэм", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Вест Хэм".

В третью попали "Астон Вилла", "Лидс", "Лестер", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Вулверхэмптон". Стадионы этих клубов пока останутся закрытыми — угроза коронавируса в этих регионах пока слишком высока.


Метки Премьер-Лига, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. w1 26.11.2020 15:53 # w1
    Саутгемптон, Брайтон, Бернли, Шеффилд и Вест Бромвич по всей видимости не клубы АПЛ

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  2. scouser2005 26.11.2020 15:24 # scouser2005
    Плевать на коронавирус, начхать на неё.. Вперед Красные фанаты!

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