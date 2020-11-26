Деклан Райс назвал свою любимую позицию

Опорник "Вест Хэма" Деклан Райс заявил, что не собирается становиться центральным защитником.

В летнее трансферное окно ходили упорные слухи о желании главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда приобрести Райса и перепрофилировать Деклана в центрального защитника.



Однако у самого Райса другие планы насчет дальнейшего развития своей игры. 21-летний англичанин больше тяготеет к атаке, чем к обороне.



"Последние три сезона я играл в полузащите. Думаю, люди слегка увлекаются своими фантазиями насчет меня. Моя роль — опорный полузащитник. Здесь не может быть двух мнений. Я могу сыграть центрального защитника, но, думаю, в полузащите я способен на гораздо большее и чувствую себя там увереннее".



"Я больше помышляю о том, чтобы активнее ходить вперед с мячом, как я это делаю в последних матчах".



"Я следил за игроками топ-уровня вроде Патрика Виейра и Яя Туре, и каждый раз, когда у них появлялось немного свободного пространства, они мощно устремлялись вперед. Думаю, в наши дни это редкое качество для опорника".



"Если мне удастся добавить это в свою игру, я смогу выделяться", — цитирует Райса Football.London.