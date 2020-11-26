Деклан Райс назвал свою любимую позицию
Опорник "Вест Хэма" Деклан Райс заявил, что не собирается становиться центральным защитником.
В летнее трансферное окно ходили упорные слухи о желании главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда приобрести Райса и перепрофилировать Деклана в центрального защитника.
Однако у самого Райса другие планы насчет дальнейшего развития своей игры. 21-летний англичанин больше тяготеет к атаке, чем к обороне.
"Последние три сезона я играл в полузащите. Думаю, люди слегка увлекаются своими фантазиями насчет меня. Моя роль — опорный полузащитник. Здесь не может быть двух мнений. Я могу сыграть центрального защитника, но, думаю, в полузащите я способен на гораздо большее и чувствую себя там увереннее".
"Я больше помышляю о том, чтобы активнее ходить вперед с мячом, как я это делаю в последних матчах".
"Я следил за игроками топ-уровня вроде Патрика Виейра и Яя Туре, и каждый раз, когда у них появлялось немного свободного пространства, они мощно устремлялись вперед. Думаю, в наши дни это редкое качество для опорника".
"Если мне удастся добавить это в свою игру, я смогу выделяться", — цитирует Райса Football.London.
26.11.2020 14:00
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