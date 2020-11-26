Моуриньо объяснил свою активность в инстаграм

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил, почему с недавних пор он стал регулярно писать в инстаграм.

Ранее в этом году Моуриньо реанимировал свой аккаунт в популярной социальной сети, и теперь каждая публикация Жозе становится настоящим хитом. Юмор, ирония, сарказм, жизненная мудрость — этими вещами наполнены сообщения португальского тренера.

Например, в последней публикации Моуриньо рассказывает, что сдержал свое обещание и купил ногу хамона испанскому защитнику Серхио Регилону за победу над "Манчестер Сити".

"Мои публикации такие, какие они есть. Я написал спустя 10 минут после ужасного поражения в Антверпене, я не писал после "Манчестер Сити", хотя это была очень хорошая победа, и все мы были счастливы".

"Я просто пытаюсь открыть наш мир всему миру. Очень часто людям нравится знать, что происходит внутри и что они не видят. Думаю, успех сериала Amazon и связан с тем, что абсолютно все было открытым. Думаю, это забавно для каждого".

"Возьмем, к примеру "Ред Булл" из "Формулы-1". Пилоты, босс команды — я бы хотел знать, как они работают. В этом плане, думаю, инстаграм — возможность раскрыть небольшие детали без вреда для каждого".

"Иногда это забавно, иногда — совершенно нет. Когда ты пишешь, ты можешь быть расстроен. Это возможность для людей узнать некоторые вещи из нашего мира".

"Мое последнее сообщение — это просо случай из жизни. Игроки хотят испанское вяленое мясо, но оно стоит довольно дорого, и кто должен за него платить? Регилон, потому что он испанец? Было оговорено, что заплачу я, если мы победим. Игроки, конечно, были рады, что заплатил я", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2020 13:00

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  1. vyrentz 26.11.2020 13:41 # vyrentz
    Спасибо за качественные переводы:

    Я просто пытаюсь открыть наш мир всему миру.

    ПС Моур является фанатом Кристиана Хорнера или Доктора Марко?

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  2. pokersanogo 26.11.2020 13:33 # pokersanogo
    Инстаграм вроде приложение, а не будка какая-нибудь. Чё не с заглавной буквы?

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  3. scouser2005 26.11.2020 13:32 # scouser2005
    Маур нашел наконец свою команду. Он петух по жизни. Любит кукарекать.

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  4. suddenly 26.11.2020 13:13 # suddenly
    Как он запоёт, когда с игроками начнёт ссорится и они будут его сливать?

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