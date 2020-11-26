Моуриньо объяснил свою активность в инстаграм

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил, почему с недавних пор он стал регулярно писать в инстаграм.

Ранее в этом году Моуриньо реанимировал свой аккаунт в популярной социальной сети, и теперь каждая публикация Жозе становится настоящим хитом. Юмор, ирония, сарказм, жизненная мудрость — этими вещами наполнены сообщения португальского тренера.



Например, в последней публикации Моуриньо рассказывает, что сдержал свое обещание и купил ногу хамона испанскому защитнику Серхио Регилону за победу над "Манчестер Сити".



"Мои публикации такие, какие они есть. Я написал спустя 10 минут после ужасного поражения в Антверпене, я не писал после "Манчестер Сити", хотя это была очень хорошая победа, и все мы были счастливы".



"Я просто пытаюсь открыть наш мир всему миру. Очень часто людям нравится знать, что происходит внутри и что они не видят. Думаю, успех сериала Amazon и связан с тем, что абсолютно все было открытым. Думаю, это забавно для каждого".



"Возьмем, к примеру "Ред Булл" из "Формулы-1". Пилоты, босс команды — я бы хотел знать, как они работают. В этом плане, думаю, инстаграм — возможность раскрыть небольшие детали без вреда для каждого".



"Иногда это забавно, иногда — совершенно нет. Когда ты пишешь, ты можешь быть расстроен. Это возможность для людей узнать некоторые вещи из нашего мира".



"Мое последнее сообщение — это просо случай из жизни. Игроки хотят испанское вяленое мясо, но оно стоит довольно дорого, и кто должен за него платить? Регилон, потому что он испанец? Было оговорено, что заплачу я, если мы победим. Игроки, конечно, были рады, что заплатил я", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



