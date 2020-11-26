В МЮ надеются на скорейшее возвращение Погба из лазарета

"Манчестер Юнайтед" надеется, что проблемы Поля Погба с лодыжкой не выведут полузащитника из строя надолго.

Напомним, Погба вернулся из сборной Франции с повреждением лодыжки. В результате Поль был вынужден пропустить матчи против "Вест Бромвича" в Премьер-Лиге и "Башакшехира" в Лиге Чемпионов.



Издание Daily Mail может подтвердить, что у Погба возникли проблемы ровно с тем же суставом, что и в прошлом сезоне, когда в январе Поль перенес операцию.



Однако на сей раз медицинский штаб "Юнайтед" надеется, что все обойдется. Теоретически 27-летний полузащитник может вернуться даже к матчу Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в воскресенье.



Вместе с тем "красные дьяволы" собираются быть предельно осторожными, учитывая предыдущие проблемы Погба с лодыжкой, которая в данный момент воспалена и опухла.