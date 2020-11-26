Клопп: "Это почти преступление"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "почти преступлением", что его команде придется сыграть в Премьер-Лиге в полдень субботы после матча в Лиге Чемпионов.
Желание сохранить свежесть ряду основных игроков заставило Клоппа сделать сразу пять изменений в стартовом составе на матч против "Аталанты" в среду вечером.
Потерпев домашнее поражение 0:2, теперь "красные" начинают подготовку к выезду к "Брайтону" в субботу, и Клопп возмущен отведенным на восстановление временем.
"Опасаюсь, подобное может случиться не только с нами, но и с другими командами".
"Вы (BT Sport), мои особенные друзья, просите нас выйти на матч в 12:30 субботу, и это, честно говоря, почти преступление. Сегодняшний матч здесь не при чем, с чем я вас поздравляю".
"В данный момент мне интересно лишь то, что никто не травмировался. Давайте поскорее восстановимся, потому что нам никуда не деться".
"Парни совершенно расстроены, разочарованы, но у нас нет на это времени, если честно. Нам просто нужно поскорее восстановиться, чтобы пойти в бой снова", — сообщил Клопп BT Sport.
26.11.2020 11:00
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Последние комментарии:
31.08.2017 11:55 #
beatles-red
Представляю с какой радостью и скоростью Окс скидывал с себя комплект арса и натягивал на себя красную форму.
Источник: http://fapl.ru/posts/57006/?c=1
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нытик номер 1 в апл, а может и во всей европе
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Теперь понятно почему он выпустил шлак против аталанты
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Отбрось сентименты и вышвырни нахой с команды Кейта, Гомез, Окса
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Новая нормальность, блеать
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венгер, ты?
нытик колбасный, ахахахаха
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