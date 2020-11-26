Клопп: "Это почти преступление"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "почти преступлением", что его команде придется сыграть в Премьер-Лиге в полдень субботы после матча в Лиге Чемпионов.

Желание сохранить свежесть ряду основных игроков заставило Клоппа сделать сразу пять изменений в стартовом составе на матч против "Аталанты" в среду вечером.

Потерпев домашнее поражение 0:2, теперь "красные" начинают подготовку к выезду к "Брайтону" в субботу, и Клопп возмущен отведенным на восстановление временем.

"Опасаюсь, подобное может случиться не только с нами, но и с другими командами".

"Вы (BT Sport), мои особенные друзья, просите нас выйти на матч в 12:30 субботу, и это, честно говоря, почти преступление. Сегодняшний матч здесь не при чем, с чем я вас поздравляю".

"В данный момент мне интересно лишь то, что никто не травмировался. Давайте поскорее восстановимся, потому что нам никуда не деться".

"Парни совершенно расстроены, разочарованы, но у нас нет на это времени, если честно. Нам просто нужно поскорее восстановиться, чтобы пойти в бой снова", — сообщил Клопп BT Sport.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2020 11:00

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  1. largo-winch 26.11.2020 11:47 # largo-winch
    31.08.2017 11:55 #
    beatles-red

    Представляю с какой радостью и скоростью Окс скидывал с себя комплект арса и натягивал на себя красную форму.

    Источник: http://fapl.ru/posts/57006/?c=1

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  2. funkyfresh 26.11.2020 11:47 # funkyfresh
    нытик номер 1 в апл, а может и во всей европе

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  3. bangladesh 26.11.2020 11:23 # bangladesh
    Теперь понятно почему он выпустил шлак против аталанты

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  4. beatles-red 26.11.2020 11:21 # beatles-red
    Отбрось сентименты и вышвырни нахой с команды Кейта, Гомез, Окса

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  5. mancunia-planet 26.11.2020 11:11 # mancunia-planet
    Новая нормальность, блеать

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  6. thegodfather 26.11.2020 11:03 # thegodfather
    венгер, ты?
    нытик колбасный, ахахахаха

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