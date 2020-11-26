Клопп: "Это почти преступление"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "почти преступлением", что его команде придется сыграть в Премьер-Лиге в полдень субботы после матча в Лиге Чемпионов.

Желание сохранить свежесть ряду основных игроков заставило Клоппа сделать сразу пять изменений в стартовом составе на матч против "Аталанты" в среду вечером.



Потерпев домашнее поражение 0:2, теперь "красные" начинают подготовку к выезду к "Брайтону" в субботу, и Клопп возмущен отведенным на восстановление временем.



"Опасаюсь, подобное может случиться не только с нами, но и с другими командами".



"Вы (BT Sport), мои особенные друзья, просите нас выйти на матч в 12:30 субботу, и это, честно говоря, почти преступление. Сегодняшний матч здесь не при чем, с чем я вас поздравляю".



"В данный момент мне интересно лишь то, что никто не травмировался. Давайте поскорее восстановимся, потому что нам никуда не деться".



"Парни совершенно расстроены, разочарованы, но у нас нет на это времени, если честно. Нам просто нужно поскорее восстановиться, чтобы пойти в бой снова", — сообщил Клопп BT Sport.