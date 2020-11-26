Анонс матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг, 26 ноября, "Арсенал", "Лестер" и "Тоттенхэм" проведут свои матчи в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

МОЛЬДЕ — АРСЕНАЛ 20:55 Онлайн-трансляция



В отличие от Премьер-Лиги, в Лиге Европы дела "Арсенала" идут прекрасно — три победы из трех возможных.



"Канониры" досрочно выйдут в плей-офф соревнования, если повторно обыграют "Мольде", который в начале ноября был разгромлен на "Эмирейтс" со счетом 4:1.



- Норвежские команды проиграли все четыре последние домашние встречи с визави из Англии с общим счетом 0:11.



- "Мольде" одержал три победы подряд в Лиге Европы, прежде чем крупно уступил "Арсеналу" ранее в этом месяце.



- Последний раз "Мольде" проигрывал два матча подряд в Лиге Европы еще в октябре-ноябре 2012.



- "Арсенал" потерпел лишь одно поражение в 14 последних выездных матчах на групповой стадии европейских турниров — "Кельну" в ноябре 2017, и тогда же был единственный раз на этом отрезке, когда "канониры" не смогли забить.



- "Арсенал" забивал в каждом из 19 своих последних матчей в еврокубках (всего 43 гола).



- В этом розыгрыше Лиги Европы никто из игроков "Арсенала" не забил больше голов, отдал больше результативных передач, нанес больше ударов и создал больше голевых возможностей, чем Николя Пепе (2+2+11+8).



Удаленный против "Лидса" Николя Пепе сможет сыграть за "Арсенал", потому что его дисквалификация не распространяется на Лигу Европы. Букайо Сака и Виллиан получили небольшие травмы на "Элланд Роуд". Давид Луис возвращается после рождения дочки.



БРАГА — ЛЕСТЕР 20:55 Онлайн-трансляция



Как и "Арсенал", "Лестер" тоже лидирует в своей группе со 100-процентным результатом и находится на пороге выхода в плей-офф Лиги Европы.



Четыре недели назад "лисы" убедительно переиграли "Брагу", своего главного преследователя в квартете, со счетом 4:0.



- "Лестер" может впервые в своей истории оформить четыре победы подряд в еврокубках.



- В своем единственном предыдущем выезде в Португалию "Лестер" был разгромлен "Порту" со счетом 5:0 в Лиге Чемпионов в декабре 2016.



- "Лестер" станет девятым английским соперником, которого "Брага" примет на своем поле. В двух таких последних матчах португальская команда уступила "Манчестер Юнайтед" в ноябре 2012 (1:3) и добыла ничью против "Вулверхэмптона" в ноябре 2019 (3:3).



- "Брага" проиграла три из пяти последних матчей в Лиге Европы, хотя до этого не знала поражений на протяжении семи.



- Нападающий "Лестера" Келечи Ихеаначо поучаствовал в шести голах в этом розыгрыше Лиги Европы, и по этому показателю ему нет равных во всем соревновании.



Рикарду Перейра и Уилфрид Ндиди близки к возвращению из лазарета "Лестера", но играть за первую команду пока не готовы.



ТОТТЕНХЭМ — ЛУДОГОРЕЦ 23:00 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" возглавляет Группу J Лиги Европы, но лишь по дополнительным показателям, набрав столько же очков, как "Антверпен" и ЛАСК, — шесть. "Лудогорец" все три своих матча проиграл, включая 3:1 против "шпор" дома.



К этому матчу "Тоттенхэм" подходит лидером Премьер-Лиги, где команда Жозе Моуриньо выступает еще лучше — четыре победы подряд.



- "Тоттенхэм" выиграл обе предыдущие встречи с болгарскими командами, одолев "Локомотив" из Пловдива и как раз "Лудогорец".



- Однако дома "Тоттенхэм" сыграет впервые с болгарской командой.



- "Лудогорец" проиграл четыре из пяти последних встреч с английскими командами во всех соревнованиях, пропустив 16 голов.



- Единственный предыдущий выезд "Лудогорца" в Лондон обернулся поражением 6:0 от "Арсенала" в октябре 2016.



- Ни один из 16 последних домашних матчей "Тоттенхэма" в еврокубках не завершился вничью. "Шпоры" одержали 11 побед и пять раз уступили, забив 40 голов и пропустив 22.



- В этом розыгрыше Лиги Европы "Лудогорец" пропустил четыре гола после стандартов — больше всех.

- В этом розыгрыше Лиги Европы "Лудогорец" позволил своим соперникам нанести 62 удара — больше всех.



"Тоттенхэм" лишился защитника Тоби Алдервейрелда на срок от двух до четырех недель из-за мышечного повреждения. Мэтт Дохерти переболел коронавирусом. У Эрика Ламелы травма стопы.