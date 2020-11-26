Салиба готов пожертвовать 90 тыс. фунтов в неделю ради ухода в аренду
Защитник "Арсенал" Вильям Салиба готов к существенному понижению зарплаты ради ухода в аренду в зимнее трансферное окно.
В 2019 году "Арсенал" согласовал приобретение Салиба у "Сент-Этьена" за 27 миллионов фунтов, после чего Вильям остался во французской команде на сезон 2019/20 на правах аренды.
Однако досрочное окончание французского сезона и собственные травмы привели к тому, что Салиба сыграл лишь 12 матчей за всю прошлую кампанию. В результате "Арсенал" получил игрока, который не оказался не готов к выступлениям за первую команду.
"Арсенал" не заявил Салиба на Премьер-Лигу и Лигу Европы, поэтому 19-летний француз вынужден довольствоваться практикой в резерве, и это его совершенно не устраивает.
Как сообщает Canal Plus, "Сент-Этьен" заинтересован в воссоединении с Салиба в январе, и та внушительная зарплата, которую Вильям имеет в Северном Лондоне, не должна стать проблемой.
Желая играть регулярно, Салиба готов пожертвовать аж 90 тыс. фунтов в неделю. Ожидается, что главный тренер "канониров" Микель Артета благословит Вильяма на возвращение в "Сент-Этьен".
26.11.2020 09:00
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Последние комментарии:
В этом болоте никто развиваться не будет. Понакупают никчёмных середняков за овер дохера денег и надеются что они за чемпионство будут бороться.
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пепе + салиба = 100
бинго ебаное))))
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лютейший трансфер, прикольно, когда сильнее всего обсираются на трансферном рынке бомжи
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ну вот на что идут игроки чтобы сбежать оттуда))
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