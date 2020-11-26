Салиба готов пожертвовать 90 тыс. фунтов в неделю ради ухода в аренду

Защитник "Арсенал" Вильям Салиба готов к существенному понижению зарплаты ради ухода в аренду в зимнее трансферное окно.

В 2019 году "Арсенал" согласовал приобретение Салиба у "Сент-Этьена" за 27 миллионов фунтов, после чего Вильям остался во французской команде на сезон 2019/20 на правах аренды.



Однако досрочное окончание французского сезона и собственные травмы привели к тому, что Салиба сыграл лишь 12 матчей за всю прошлую кампанию. В результате "Арсенал" получил игрока, который не оказался не готов к выступлениям за первую команду.



"Арсенал" не заявил Салиба на Премьер-Лигу и Лигу Европы, поэтому 19-летний француз вынужден довольствоваться практикой в резерве, и это его совершенно не устраивает.



Как сообщает Canal Plus, "Сент-Этьен" заинтересован в воссоединении с Салиба в январе, и та внушительная зарплата, которую Вильям имеет в Северном Лондоне, не должна стать проблемой.



Желая играть регулярно, Салиба готов пожертвовать аж 90 тыс. фунтов в неделю. Ожидается, что главный тренер "канониров" Микель Артета благословит Вильяма на возвращение в "Сент-Этьен".