Моура верит, что "Тоттенхэм" способен выиграть Премьер-Лигу

Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура уверен, что его команда способна выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

В данный момент именно "Тоттенхэм" лидирует в Премьер-Лиге, выиграв все четыре своих последних матча.



Лукас, который четырежды выигрывал Лигу 1 с ПСЖ, чувствует, что при Жозе Моуриньо в качестве главного тренера изменился не только игровой стиль, но и психология команды. Теперь "шпоры" не робеют перед большими целями.



"В этом сезоне у команды появился очень хороший дух, и мы совершили очень хорошие приобретения летом. Мы знаем, насколько это сложно, но что мешает нам думать о победе в Премьер-Лиге? У нас есть потенциал для этого. В каждом матче и каждый раз, когда мы выходим на поле, мы должны думать, что способны выиграть Премьер-Лигу".



"Моуриньо хочет выиграть трофей здесь. Он знает, что мы в состоянии сделать это. У нас есть все необходимое. А он — правильный человек, чтобы привести нас к трофею. Нам просто нужно доверять ему и верить в себя. Настало наше время. У нас отличный тренер, отличные игроки, и нам нужно продемонстрировать это".



"У меня хорошее предчувствие насчет этого сезона. О каждом матче мы должны думать как о финале. Мы должны верить в себя, в свой клуб. Мы должны верить, что это возможно, потому что в футболе возможно все", — цитирует Моуру The Guardian.