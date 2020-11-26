Гвардиола рассказал, как заставил "Сити" атаковать лучше

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о тактическом маневре, благодаря которому он смог улучшить игру своей команды в атаке.

В этом сезоне "Сити" испытывает серьезные проблемы с созданием моментов и их реализацией, забив лишь 10 голов в восьми первых матчах Премьер-Лиги.



Поэтому в матче Лиги Чемпионов с "Олимпиакосом" Гвардиола решил иначе расположить своих вингеров. В результате "горожане" доминировали все 90 минут, нанесли уйму ударов и комфортно победили 0:1 против команды, которая помышляла лишь об обороне.



"Рано или поздно мы вернемся к своей лучшей игре в атаке. Сегодня мы были гораздо агрессивнее впереди. Это непросто, когда девять игроков соперника только обороняются, но мы так хорошо прессинговали. Каждый был целеустремлен, мы атаковали с желанием бить и забивать".



"Мы разместили своих вингеров ближе к нападающему вместо того, чтобы разместить их шире. Возможно, в следующий раз мы это снова изменим. Все они — Бернарду (Силва), Фил (Фоден), Раз (Стерлинг) и Габриэль (Жезус) — были так агрессивны. Менди и Жоау (Канселу) сыграли выдающимся образом, как и Гюндо с Родри. Это была первоклассная игра в исполнении их всех".



"К сожалению, мы не забили второй гол, потому что тогда игра бы была совершенно другой, но и так хорошо. Мы приехали сюда, чтобы обеспечить себе попадание в 1/8 финала, и мы сделали это. Теперь мы сосредоточимся на Премьер-Лиге", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.