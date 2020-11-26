Клопп — о ротации состава: "Я бы сделал это снова"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не жалеет о своем решении обратиться к ротации в матче Лиги Чемпионов против "Аталанты" в среду вечером.

На домашний матч против "Аталанты" Клопп поменял сразу половину полевых игроков относительно воскресной победы 3:0 над "Лестером" в Премьер-Лиге.



По словам Клоппа, это была вынужденная мера. Юрген надеялся, что его экспериментальный состав нащупает игру по ходу матча, но ожидания не оправдались, и "Ливерпуль" уступил 0:2.



"Мы сделали пять изменений в стартовом составе, и нам было очень важно сделать это. В конце концов это не сработало, но такое случается".



"Заранее никогда не знаешь, как все сложится. Как бы то ни было, я бы поступил так снова".



"Пять изменений заранее означали, что в нашей игре не будет ритма, который мы обычно обретаем по ходу матча".



"В первом тайме не было ничего позитивного, да и "Аталанта" играла хорошо. Мы поговорили об этом в перерыве и надеялись добавить во втором тайме, но на это не было похоже, и поэтому мы так рано решились на замены. Но, к сожалению, за секунду до замен они забили гол".



"Мы знали, что они попытаются использовать эту зону, но в тот момент мы просто бросили обороняться. Второй гол случился в похоже манере, а мы сами не создавали опасность. Когда ты не бьешь в створ, это всегда плохой признак", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.