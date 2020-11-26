"Ливерпуль" неожиданно проиграл дома "Аталанте"

Ливерпуль Даже ни разу не пробив в створ за весь матч, "Ливерпуль" потерпел неожиданное домашнее поражение от "Аталанты" со счетом 0:2.

В стартовый состав "красных" вернулся переболевший коронавирусом Мохамед Салах. Также с с первых мину появились Рис и Неко Уильямсы, Костас Цимикас, Дивок Ориги.

В первом тайме "Аталанта" играла лучше, играла первым номером и больше владела мячом. Гости нанесли несколько ударов, но лишь Робин Госенс смог потревожить Алиссона. Еще в одном эпизоде Йосип Иличич пытался заработать пенальти, но его падение не убедило рефери.

"Ливерпуль" первые 45 минут проспал — лишь незадолго до перерыва Салах обратил на себя внимание пробив над крестовиной из пределов штрафной площади.

После перерыва игра стала еще более унылой, потому что даже атаки "Аталанты" потеряли ту небольшую остроту, наблюдавшуюся в первом тайме.

А на 60-й минуте случилось нечто неожиданное. Алехандро Гомес выполнил подачу с фланга на линию вратарской, где в падении сыграл вытянутой ногой Иличич — 0:1.

"Красные" встрепенулись и пошли вперед, но уже спустя четыре минуты пропустили еще раз. Скидка головой Ханса Хатебура и удар с близкого расстояния Госенса — 0:2.

Спохватившись, Юрген Клопп выпустил Диогу Жоту и Роберто Фирмино, но если кто и мог забить в остатке матча, то это "Аталанта". Хозяева так и не нанесли ни одного удара в створ.

Несмотря на неоптимальный состав, "Ливерпуль" провел очень слабый матч, попросту не сумев настроиться на игру. "Аталанта" с самого начала показала, что домашнее поражение 0:5 стало звонкой пощечиной, на которую итальянская команда хочет ответить.

"Ливерпуль" (Англия) — "Аталанта" (Италия) — 0:2 (0:0)

Голы: Иличич 60, Госенс 64.

"Ливерпуль": Алиссон, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Матип (Минамино 85), Цимикас (Робертсон 61), Джонс, Милнер, Вейналдум (Фабиньо 61), Салах (Фирмино 61), Ориги (Жота 61), Мане.

"Аталанта": Голлини, Толои, Ромеро, Гимшити, Хатебур, Де Рон, Фройлер, Пессина (Миранчук 85), Госенс (Мохика 75), Гомес, Иличич (Сапата 70).

Предупреждения: Цимикас — Де Рон.


Метки Аталанта, Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2020 00:55

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Последние комментарии:




  1. mc-od 26.11.2020 02:07 # mc-od
    КНЯГИНИ! Или все-таки КНЯЖНЫ, что правильно? ))

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  2. idel 26.11.2020 02:02 # idel
    Ливер середняк убогий. Говорю же, только на классе отдельных игроков и судей набирают очки в основном.

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  3. rentv 26.11.2020 01:54 # rentv
    Безвиз вообще отсал от мировых трендов и тенденций. Вот скажите, какой современный европейский человек, живя с богатым, молодным, выносливым, негром рабом захочет жениться не на нем, а на какой то женщине?

    Хохлы в своей отсталось Украине живут по понятиям 20 века ещё. Дремучии люди...

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  4. kos9k 26.11.2020 01:50 # kos9k
    Напомним, что одной из двух команд, которые не смогли забить ЛФК в этом сезоне, является атакующий мухтарси))

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  5. bandera-azov 26.11.2020 01:37 # bandera-azov
    удачи в ЛЕ, лошары))))

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  6. vyrentz 26.11.2020 01:26 # vyrentz
    Ориги выпустили, чтобы он себя продал, но он оказался другого мнения

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  7. lexa-arsenal 26.11.2020 01:19 # lexa-arsenal
    26.11.2020 00:22 #
    scouser2005

    Да зачем вообще париться? Комфортная же ничья...

    Источник: http://fapl.ru/posts/82407/?c=1#c7248669

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  8. superperez101 26.11.2020 01:10 # superperez101
    чисто берегут силы в ничего нерешающем матче
    клопп топ, пенсы пидарасы

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  9. superperez101 26.11.2020 01:09 # superperez101
    похуй, пляшем

    ливер чемпик, хейтеры = хуесосы

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  10. gameboy 26.11.2020 01:07 # gameboy
    Помойный клуб позорящий королеву Британии.

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  11. scholes22 26.11.2020 01:06 # scholes22
    Опять Манчестере и Лондон тащат Англию в ЛЧ.

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  12. ba-29 26.11.2020 01:05 # ba-29
    Разъебали

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  13. yamateh 26.11.2020 01:04 # yamateh
    С Брайтоном выйдет основа и отскочат и гений клоп топ опять

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  14. iskander8sg 26.11.2020 01:03 # iskander8sg
    Ахахахах.

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  15. sausage 26.11.2020 01:00 # sausage
    Давно Клопп так не лажал с составом. Я думал, уже прошли те времена. Сегодня конечно переборщил с молодёжью, во внутренних кубках зачастую состав был серьёзнее. 6 резервистов - это же совсем другая команда. Может, впечатлился матчем с Лестером? Но ёпт, всё хорошо понемногу. Внедрять постепеннно молодёжь в основу - это одно, а составить из них линию обороны в матче ЛЧ, ну такое себе. И Ориги((( дать ему отыграть целый час - это тупо потеря полезного времени.

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  16. scholes22 26.11.2020 01:00 # scholes22
    Э хуесосы ??? Вы где пидарасы???))

    Как же я ору с вы6лядков ))))

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  17. brown-ale 26.11.2020 01:00 # brown-ale
    Ливер по привычке сливается из ненужных турниров, чтобы сосредоточиться на чемпе.

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  18. skychnie-oboi 26.11.2020 00:59 # skychnie-oboi
    Пох - но то что в створ 0 ударов - это печально.
    Молодняк просто не зажег - как в прошлом матче.

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  19. shinigami 26.11.2020 00:59 # shinigami
    На поле неясно зачем выходили. С тем же успехом можно было на молодёжь посмотреть, те хотя-бы бегали бы. Походу после победы над Лестером тупо не осталось эмоций на ЛЧ, в котором путевка и так в кармане.

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  20. danny949494 26.11.2020 00:58 # danny949494
    Лошки. Пусть едут в ЧШ.

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