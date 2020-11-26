"Ливерпуль" неожиданно проиграл дома "Аталанте"
Даже ни разу не пробив в створ за весь матч, "Ливерпуль" потерпел неожиданное домашнее поражение от "Аталанты" со счетом 0:2.
В стартовый состав "красных" вернулся переболевший коронавирусом Мохамед Салах. Также с с первых мину появились Рис и Неко Уильямсы, Костас Цимикас, Дивок Ориги.
В первом тайме "Аталанта" играла лучше, играла первым номером и больше владела мячом. Гости нанесли несколько ударов, но лишь Робин Госенс смог потревожить Алиссона. Еще в одном эпизоде Йосип Иличич пытался заработать пенальти, но его падение не убедило рефери.
"Ливерпуль" первые 45 минут проспал — лишь незадолго до перерыва Салах обратил на себя внимание пробив над крестовиной из пределов штрафной площади.
После перерыва игра стала еще более унылой, потому что даже атаки "Аталанты" потеряли ту небольшую остроту, наблюдавшуюся в первом тайме.
А на 60-й минуте случилось нечто неожиданное. Алехандро Гомес выполнил подачу с фланга на линию вратарской, где в падении сыграл вытянутой ногой Иличич — 0:1.
"Красные" встрепенулись и пошли вперед, но уже спустя четыре минуты пропустили еще раз. Скидка головой Ханса Хатебура и удар с близкого расстояния Госенса — 0:2.
Спохватившись, Юрген Клопп выпустил Диогу Жоту и Роберто Фирмино, но если кто и мог забить в остатке матча, то это "Аталанта". Хозяева так и не нанесли ни одного удара в створ.
Несмотря на неоптимальный состав, "Ливерпуль" провел очень слабый матч, попросту не сумев настроиться на игру. "Аталанта" с самого начала показала, что домашнее поражение 0:5 стало звонкой пощечиной, на которую итальянская команда хочет ответить.
"Ливерпуль" (Англия) — "Аталанта" (Италия) — 0:2 (0:0)
Голы: Иличич 60, Госенс 64.
"Ливерпуль": Алиссон, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Матип (Минамино 85), Цимикас (Робертсон 61), Джонс, Милнер, Вейналдум (Фабиньо 61), Салах (Фирмино 61), Ориги (Жота 61), Мане.
"Аталанта": Голлини, Толои, Ромеро, Гимшити, Хатебур, Де Рон, Фройлер, Пессина (Миранчук 85), Госенс (Мохика 75), Гомес, Иличич (Сапата 70).
Предупреждения: Цимикас — Де Рон.
26.11.2020 00:55
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Последние комментарии:
КНЯГИНИ! Или все-таки КНЯЖНЫ, что правильно? ))
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Ливер середняк убогий. Говорю же, только на классе отдельных игроков и судей набирают очки в основном.
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Безвиз вообще отсал от мировых трендов и тенденций. Вот скажите, какой современный европейский человек, живя с богатым, молодным, выносливым, негром рабом захочет жениться не на нем, а на какой то женщине?
Хохлы в своей отсталось Украине живут по понятиям 20 века ещё. Дремучии люди...
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Напомним, что одной из двух команд, которые не смогли забить ЛФК в этом сезоне, является атакующий мухтарси))
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удачи в ЛЕ, лошары))))
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Ориги выпустили, чтобы он себя продал, но он оказался другого мнения
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26.11.2020 00:22 #
scouser2005
Да зачем вообще париться? Комфортная же ничья...
Источник: http://fapl.ru/posts/82407/?c=1#c7248669
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чисто берегут силы в ничего нерешающем матче
клопп топ, пенсы пидарасы
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похуй, пляшем
ливер чемпик, хейтеры = хуесосы
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Помойный клуб позорящий королеву Британии.
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Опять Манчестере и Лондон тащат Англию в ЛЧ.
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Разъебали
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С Брайтоном выйдет основа и отскочат и гений клоп топ опять
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Ахахахах.
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Давно Клопп так не лажал с составом. Я думал, уже прошли те времена. Сегодня конечно переборщил с молодёжью, во внутренних кубках зачастую состав был серьёзнее. 6 резервистов - это же совсем другая команда. Может, впечатлился матчем с Лестером? Но ёпт, всё хорошо понемногу. Внедрять постепеннно молодёжь в основу - это одно, а составить из них линию обороны в матче ЛЧ, ну такое себе. И Ориги((( дать ему отыграть целый час - это тупо потеря полезного времени.
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Э хуесосы ??? Вы где пидарасы???))
Как же я ору с вы6лядков ))))
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Ливер по привычке сливается из ненужных турниров, чтобы сосредоточиться на чемпе.
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Пох - но то что в створ 0 ударов - это печально.
Молодняк просто не зажег - как в прошлом матче.
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На поле неясно зачем выходили. С тем же успехом можно было на молодёжь посмотреть, те хотя-бы бегали бы. Походу после победы над Лестером тупо не осталось эмоций на ЛЧ, в котором путевка и так в кармане.
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Лошки. Пусть едут в ЧШ.
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