"Ливерпуль" неожиданно проиграл дома "Аталанте"

Даже ни разу не пробив в створ за весь матч, "Ливерпуль" потерпел неожиданное домашнее поражение от "Аталанты" со счетом 0:2.

В стартовый состав "красных" вернулся переболевший коронавирусом Мохамед Салах. Также с с первых мину появились Рис и Неко Уильямсы, Костас Цимикас, Дивок Ориги.



В первом тайме "Аталанта" играла лучше, играла первым номером и больше владела мячом. Гости нанесли несколько ударов, но лишь Робин Госенс смог потревожить Алиссона. Еще в одном эпизоде Йосип Иличич пытался заработать пенальти, но его падение не убедило рефери.



"Ливерпуль" первые 45 минут проспал — лишь незадолго до перерыва Салах обратил на себя внимание пробив над крестовиной из пределов штрафной площади.



После перерыва игра стала еще более унылой, потому что даже атаки "Аталанты" потеряли ту небольшую остроту, наблюдавшуюся в первом тайме.



А на 60-й минуте случилось нечто неожиданное. Алехандро Гомес выполнил подачу с фланга на линию вратарской, где в падении сыграл вытянутой ногой Иличич — 0:1.



"Красные" встрепенулись и пошли вперед, но уже спустя четыре минуты пропустили еще раз. Скидка головой Ханса Хатебура и удар с близкого расстояния Госенса — 0:2.



Спохватившись, Юрген Клопп выпустил Диогу Жоту и Роберто Фирмино, но если кто и мог забить в остатке матча, то это "Аталанта". Хозяева так и не нанесли ни одного удара в створ.



Несмотря на неоптимальный состав, "Ливерпуль" провел очень слабый матч, попросту не сумев настроиться на игру. "Аталанта" с самого начала показала, что домашнее поражение 0:5 стало звонкой пощечиной, на которую итальянская команда хочет ответить.



"Ливерпуль" (Англия) — "Аталанта" (Италия) — 0:2 (0:0)



Голы: Иличич 60, Госенс 64.



"Ливерпуль": Алиссон, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Матип (Минамино 85), Цимикас (Робертсон 61), Джонс, Милнер, Вейналдум (Фабиньо 61), Салах (Фирмино 61), Ориги (Жота 61), Мане.



"Аталанта": Голлини, Толои, Ромеро, Гимшити, Хатебур, Де Рон, Фройлер, Пессина (Миранчук 85), Госенс (Мохика 75), Гомес, Иличич (Сапата 70).



Предупреждения: Цимикас — Де Рон.