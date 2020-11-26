Артета успокоил слухи насчет Берге и Уилшира

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета развеял слухи насчет полузащитников Сандера Берге и Джека Уилшира.

На днях норвежское издание VG сообщило, что "Арсенал", проигравший борьбу "Шеффилд Юнайтед" за Берге в январе 2020, готов предпринять вторую попытку заполучить Сандера.



Альберт Стейвенберг, ассистент Артеты, прекрасно знаком с Берге по совместной работе в "Генке", однако Микель не планирует тратиться на Сандера грядущей зимой.



"Альберт очень хорошо его знает. Он ему нравится как игрок. Но мы не проявляли никакого интереса к этому игроку. Он игрок "Шеффилд Юнайтед". Мы совершенно ничего не предпринимали", — цитирует Артету TEAMtalk.



Также Микель дал понять, что "Арсенал" не будет предлагать контракт свободному агенту Джеку Уилширу, который на днях заявил, что для него "было бы мечтой" вернуться в родной клуб.



"Мы не анализировали эту ситуацию. Я лишь могу сказать, что я очень высокого мнения о Джеке как об игроке, партнере по команде и человеке".



"Но, к сожалению, к данному моменту мы не изучали эту возможность. Мы сосредоточены на имеющихся игроках и на том, чтобы сделать их лучше", — добавил Артета.