Артета успокоил слухи насчет Берге и Уилшира

Микель Артета и Джек Уилшир Главный тренер "Арсенала" Микель Артета развеял слухи насчет полузащитников Сандера Берге и Джека Уилшира.

На днях норвежское издание VG сообщило, что "Арсенал", проигравший борьбу "Шеффилд Юнайтед" за Берге в январе 2020, готов предпринять вторую попытку заполучить Сандера.

Альберт Стейвенберг, ассистент Артеты, прекрасно знаком с Берге по совместной работе в "Генке", однако Микель не планирует тратиться на Сандера грядущей зимой.

"Альберт очень хорошо его знает. Он ему нравится как игрок. Но мы не проявляли никакого интереса к этому игроку. Он игрок "Шеффилд Юнайтед". Мы совершенно ничего не предпринимали", — цитирует Артету TEAMtalk.

Также Микель дал понять, что "Арсенал" не будет предлагать контракт свободному агенту Джеку Уилширу, который на днях заявил, что для него "было бы мечтой" вернуться в родной клуб.

"Мы не анализировали эту ситуацию. Я лишь могу сказать, что я очень высокого мнения о Джеке как об игроке, партнере по команде и человеке".

"Но, к сожалению, к данному моменту мы не изучали эту возможность. Мы сосредоточены на имеющихся игроках и на том, чтобы сделать их лучше", — добавил Артета.


Метки Арсенал, Артета, Берге, Уилшир, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2020 00:05

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