"Сити" обыграл "Олимпиакос" и вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Единственный гол Фила Фодена принес "Манчестер Сити" победу над "Олимпиакосом", а вместе с ней и досрочный выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

По сравнению с субботним поражением 2:0 от "Тоттенхэма" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков. Вернулись в команду Джон Стоунс, Бенжамен Менди, Илкай Гюндоган, Фил Фоден и Рахим Стерлинг.



В первом тайме вся игра шла на половине поля "Олимпиакоса". "Сити" безраздельно владел мячом и много бил, но действительно опасные моменты возникали нечасто — гостям банально не хватало пространства, чтобы разбежаться.



Тем не менее, на 36-й минуте "горожане" все-таки открыли счет. Стерлинг сделал пас пяткой от лицевой линии, а Фоден пробил в касание из центра штрафной площади — 0:1.



"Сити" и дальше владел подавляющим преимуществом, хотя был уже не так настойчив. Счет вроде бы подгонял хозяев вперед, однако впереди у них абсолютно ничего не получалось.



Свой первый удар в матче — даже не в створ, а просто — "Олимпиакос" нанес за считанные минуты до окончания основного времени. Эдерсон в этот вечер остался без работы.



В каком-нибудь другом матче "Сити" мог оказаться под давлением из-за минимального перевеса в счете, однако на сей раз "Олимпиакос" был совершенно беззуб, сделав победу "горожан" довольно будничной.



"Олимпиакос" (Греция) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:1 (0:1)



Гол: Фоден 36.



"Олимпиакос": Са, Дрегер (Врусай 66), Семеду, Ба, Сиссе, Мвила, Пепе (Бухалакис 71), Рафинья, Камара, Фортунис, Масурас (Судани 78).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Диаш, Стоунс, Менди (Зинченко 78), Гюндоган (Дойл 86), Родри (Фернандиньо 76), Фоден, Силва, Стерлинг (Махрез 76), Жезус (Агуэро 78).



Предупреждения: Рафинья — Диаш, Стерлинг, Гюндоган.