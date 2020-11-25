"Сити" обыграл "Олимпиакос" и вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов
Единственный гол Фила Фодена принес "Манчестер Сити" победу над "Олимпиакосом", а вместе с ней и досрочный выход в плей-офф Лиги Чемпионов.
По сравнению с субботним поражением 2:0 от "Тоттенхэма" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков. Вернулись в команду Джон Стоунс, Бенжамен Менди, Илкай Гюндоган, Фил Фоден и Рахим Стерлинг.
В первом тайме вся игра шла на половине поля "Олимпиакоса". "Сити" безраздельно владел мячом и много бил, но действительно опасные моменты возникали нечасто — гостям банально не хватало пространства, чтобы разбежаться.
Тем не менее, на 36-й минуте "горожане" все-таки открыли счет. Стерлинг сделал пас пяткой от лицевой линии, а Фоден пробил в касание из центра штрафной площади — 0:1.
"Сити" и дальше владел подавляющим преимуществом, хотя был уже не так настойчив. Счет вроде бы подгонял хозяев вперед, однако впереди у них абсолютно ничего не получалось.
Свой первый удар в матче — даже не в створ, а просто — "Олимпиакос" нанес за считанные минуты до окончания основного времени. Эдерсон в этот вечер остался без работы.
В каком-нибудь другом матче "Сити" мог оказаться под давлением из-за минимального перевеса в счете, однако на сей раз "Олимпиакос" был совершенно беззуб, сделав победу "горожан" довольно будничной.
"Олимпиакос" (Греция) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:1 (0:1)
Гол: Фоден 36.
"Олимпиакос": Са, Дрегер (Врусай 66), Семеду, Ба, Сиссе, Мвила, Пепе (Бухалакис 71), Рафинья, Камара, Фортунис, Масурас (Судани 78).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Диаш, Стоунс, Менди (Зинченко 78), Гюндоган (Дойл 86), Родри (Фернандиньо 76), Фоден, Силва, Стерлинг (Махрез 76), Жезус (Агуэро 78).
Предупреждения: Рафинья — Диаш, Стерлинг, Гюндоган.
25.11.2020 22:50
Просмотров: 140
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Марадоша((( лучше бы обезьяна08
(ответить)
#fapl-music
Green Grey - Тот день.
https://youtu.be/V2F2dSFgh3Y
Green Grey - Эмигрант.
https://youtu.be/xBs3p2nPBRo
(ответить)
Атака у Ман Сити сейчас на уровне Шеффилда. Надо Месси оформлять в январе.
(ответить)
Король и шут!!!
(ответить)
Мдаа...МС в этом году скорее без своего КА останется.
У болида совсем колеса спустились.
(ответить)
КОРОЛИ И РАЗБОЙНИКИ
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий