"Сити" обыграл "Олимпиакос" и вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Рахим Стерлинг и Фил Фоден Единственный гол Фила Фодена принес "Манчестер Сити" победу над "Олимпиакосом", а вместе с ней и досрочный выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

По сравнению с субботним поражением 2:0 от "Тоттенхэма" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков. Вернулись в команду Джон Стоунс, Бенжамен Менди, Илкай Гюндоган, Фил Фоден и Рахим Стерлинг.

В первом тайме вся игра шла на половине поля "Олимпиакоса". "Сити" безраздельно владел мячом и много бил, но действительно опасные моменты возникали нечасто — гостям банально не хватало пространства, чтобы разбежаться.

Тем не менее, на 36-й минуте "горожане" все-таки открыли счет. Стерлинг сделал пас пяткой от лицевой линии, а Фоден пробил в касание из центра штрафной площади — 0:1.

"Сити" и дальше владел подавляющим преимуществом, хотя был уже не так настойчив. Счет вроде бы подгонял хозяев вперед, однако впереди у них абсолютно ничего не получалось.

Свой первый удар в матче — даже не в створ, а просто — "Олимпиакос" нанес за считанные минуты до окончания основного времени. Эдерсон в этот вечер остался без работы.

В каком-нибудь другом матче "Сити" мог оказаться под давлением из-за минимального перевеса в счете, однако на сей раз "Олимпиакос" был совершенно беззуб, сделав победу "горожан" довольно будничной.

"Олимпиакос" (Греция) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:1 (0:1)

Гол: Фоден 36.

"Олимпиакос": Са, Дрегер (Врусай 66), Семеду, Ба, Сиссе, Мвила, Пепе (Бухалакис 71), Рафинья, Камара, Фортунис, Масурас (Судани 78).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Диаш, Стоунс, Менди (Зинченко 78), Гюндоган (Дойл 86), Родри (Фернандиньо 76), Фоден, Силва, Стерлинг (Махрез 76), Жезус (Агуэро 78).

Предупреждения: Рафинья — Диаш, Стерлинг, Гюндоган.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Олимпиакос

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2020 22:50

Количество просмотров Просмотров: 140

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. griezmann 25.11.2020 23:01 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  2. kukuruzzo 25.11.2020 23:00 # kukuruzzo
    Марадоша((( лучше бы обезьяна08

    (ответить)

  3. iskander8sg 25.11.2020 23:00 # iskander8sg
    #fapl-music
    Green Grey - Тот день.
    https://youtu.be/V2F2dSFgh3Y

    Green Grey - Эмигрант.
    https://youtu.be/xBs3p2nPBRo

    (ответить)

  4. brown-ale 25.11.2020 22:59 # brown-ale
    Атака у Ман Сити сейчас на уровне Шеффилда. Надо Месси оформлять в январе.

    (ответить)

  5. electric 25.11.2020 22:58 # electric
    Король и шут!!!

    (ответить)

  6. skychnie-oboi 25.11.2020 22:56 # skychnie-oboi
    Мдаа...МС в этом году скорее без своего КА останется.

    У болида совсем колеса спустились.

    (ответить)

  7. rtrt 25.11.2020 22:55 # rtrt
    КОРОЛИ И РАЗБОЙНИКИ

    (ответить)

  8. scholes22 25.11.2020 22:53 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: