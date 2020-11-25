Артета: "Карьера Пепе в "Арсенале" не под угрозой"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета опроверг слухи о том, что карьера вингера Николя Пепе в клубе находится под угрозой.

В минувшее воскресенье Пепе крупно подвел свою команду, схлопотав удаление в начале второго тайма матча Премьер-Лиги против "Лидса" (0:0).



Тогда Артета назвал поступок Николя "неприемлемым", а в прессе поползли слухи, что "Арсенал" подумывает избавиться от игрока сборной Кот-д'Ивуара, обошедшегося клубу в 72 миллиона фунтов.



Однако в преддверии матча Лиги Европы против "Мольде", на который дисквалификация Пепе не распространяется, Артета поддержал подопечного.



"У каждого из нас случаются разочарования на протяжении своей игровой карьеры. Конечно, мы были расстроены тем, что надолго остались вдесятером против "Лидса". Это оказало огромное влияние на игру".



"Он очень хорошо отреагировал. Я имею ввиду то, как он извинился и как понял свои обязанности. Надеюсь, завтра он продемонстрирует это на поле и поможет своей команде".



"У Нико есть вся моя поддержка. Он знает, какие вещи ему нужно улучшить, но в то же время все мы знаем его качества".



"У него есть своя ответственность, у меня своя, и как раз моя ответственность заключается в том, чтобы заставить его демонстрировать лучший футбол и чтобы определить лучшую позицию для него".



"Я совершенно не могу упрекнуть его за то, ка он старается. Если вы посмотрите на его статистические показатели, то сейчас он лучше всего работает на команду за все время, что здесь находится".



"Однако в некоторых аспектах он может быть лучше, потому что у него есть соответствующие способности, и в этом я буду подстегивать его".



Но когда говорят, что его карьера в "Арсенале" под угрозой, это не так. Абсолютно не так", — цитирует Артету Evening Standard.