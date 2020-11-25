Лэмпард: "У Хадсон-Одои большое будущее в "Челси"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заверил, что вингер Каллум Хадсон-Одои занимает важное место в его планах на будущее.

После подписания нового роскошного контракта в сентябре прошлого года Хадсон-Одои не блещет и лишь моментами показывает свой талант — как, например, накануне против "Ренна", когда Каллум реализовал выход один на один после классного заброса Мейсона Маунта.



Тем не менее, Лэмпард доволен 20-летним англичанином и верит, что тот многого добьется в "Челси".



"В случае с ним я наблюдаю постоянный прогресс. Я знал, что он провел пару хороших матчей за молодежную сборную Англии на прошлой неделе".



"Я знаю, что он хочет играть больше, но на этом участке поля у нас есть конкуренция".



"Если какой-то отрезок времени он не получает игровых минут, это не означает, что он впал в немилость ко мне. В какой-то степени он игрок, который еще не сформировался".



"Он наилучшим образом показал свое мастерство своими двумя касаниями перед тем, как нанести удар. Я знал, что он способен на это".



"Насчет Каллума я могу сказать много хорошего, и я знаю, что некоторые вещи в своей игре он все еще может улучшить. Знает это и он сам".



"Он большой игрок для "Челси", и его ждет большое будущее здесь. Он забил великолепный гол и в целом сыграл великолепно", — цитирует Хадсон-Одои The Independent.