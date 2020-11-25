"Барселона" может купить Гарсию в январе, если Пике ляжет на операцию

Интерес "Барселоны" к защитнику "Манчестер Сити" Эрику Гарсии зависит от вердикт докторов в отношении Жерара Пике.

Не сумев заполучить Гарсию в летнее трансферное окно, "Барселона" планировала подписать Эрика в конце сезона, когда защитник должен стать свободным агентом.



Однако травма Пике может повлиять на планы "Барселоны" и заставить каталонский клуб, оставшийся с единственным центральным защитником, предложить 9 миллионов фунтов за Гарсию в январе, утверждает Daily Mail.



Получив травму колена в матче Ла Лиги против "Атлетико", сегодня Пике проходит углубленное обследование в клинике знаменитого хирурга Рамона Кугата.



Если будет решено, что Жерар обойдется без операции, он может вернуться на футбольное поле в марте. Но если 33-летний испанец ляжет на операцию, сезон будет для него завершен, и это заставит "Барселону" действовать в январе.