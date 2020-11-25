Глава PFA покидает свой пост в конце сезона

Бессменный глава Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) Гордон Тэйлор покидает свой пост в конце этого сезона.

Тэйлор возглавляет профсоюз игроков с 1981 года, зарабатывая около 2 миллионов фунтов ежегодно.



В 2019 году FA провела всесторонний аудит финансов организации Тэйлора, после чего к Гордону появилось множество вопросов.



Впрочем, претензии к 75-летнему Тэйлору есть не только насчет финансов. В последние недели PFA критиковали за невнятную позицию касательно повышенного риска футболистов к деменции из-за игры головой по мячу.



В конце концов сегодня Тэйлор, поигравший вингером за "Болтон", "Бирмингем" и "Блэкберн", подтвердил, что этот сезон станет его последним в качестве лидера PFA.