Галлас: "Премьер-Лигу выиграет "Челси" или "Тоттенхэм"
Бывший защитник "Тоттенхэма", "Арсенала" и "Челси" Вильям Галлас уверен, что Премьер-Лигу в этом сезоне выиграет не "Ливерпуль" и не "Манчестер Сити".
Несмотря на слабый старт сезона в исполнении "Сити", "горожане" наряду с "Ливерпулем" остаются главными фаворитами букмекеров на завоевание титула в сезоне 2020/21.
Однако в преддверии воскресного дерби двух своих бывших команд на "Стэмфорд Бридж" Галлас сделал громкое заявление о том, что титул приедет в Лондон.
"Результат матча "Тоттенхэма" против "Манчестер Сити" подтверждает то, что я уже говорил несколько недель назад. В этом году Премьер-Лигу выиграет лондонская команда".
"Понаблюдав за игрой "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма", я уже убедился, что "Арсеналу" не светит победа в Премьер-Лиге. И поэтому я предвкушаю матч между "Челси" и "Тоттенхэмом" в следующий уикенд".
"Я уже жалею о травме Алдервейрелда, который заправляет обороной "Тоттенхэма". "Тоттенхэм" слегка ослабнет без него, но это все равно важное лондонское дерби, а вдобавок возвращение Моуриньо на "Стэмфорд Бридж", — написал Галлас в твиттере.
25.11.2020 18:00
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Естественно, он ведь бывший игрок этих помоек
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Рано ЛФК списали, но ничего, пусть кукарекают.
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Ахахахахааа
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зачётный галлас
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Обоссал пуков)))
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КРАСИВО )
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накинул бальзамчика пенсопитекам)))
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Лол, мы уже в 2 очках от 1 места. Шансы есть.
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Лампард уже не претендует на чемпионство, после покупки ноунеймов, тащить не кому
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