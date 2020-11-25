Галлас: "Премьер-Лигу выиграет "Челси" или "Тоттенхэм"

Вильям Галлас Бывший защитник "Тоттенхэма", "Арсенала" и "Челси" Вильям Галлас уверен, что Премьер-Лигу в этом сезоне выиграет не "Ливерпуль" и не "Манчестер Сити".

Несмотря на слабый старт сезона в исполнении "Сити", "горожане" наряду с "Ливерпулем" остаются главными фаворитами букмекеров на завоевание титула в сезоне 2020/21.

Однако в преддверии воскресного дерби двух своих бывших команд на "Стэмфорд Бридж" Галлас сделал громкое заявление о том, что титул приедет в Лондон.

"Результат матча "Тоттенхэма" против "Манчестер Сити" подтверждает то, что я уже говорил несколько недель назад. В этом году Премьер-Лигу выиграет лондонская команда".

"Понаблюдав за игрой "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма", я уже убедился, что "Арсеналу" не светит победа в Премьер-Лиге. И поэтому я предвкушаю матч между "Челси" и "Тоттенхэмом" в следующий уикенд".

"Я уже жалею о травме Алдервейрелда, который заправляет обороной "Тоттенхэма". "Тоттенхэм" слегка ослабнет без него, но это все равно важное лондонское дерби, а вдобавок возвращение Моуриньо на "Стэмфорд Бридж", — написал Галлас в твиттере.


Метки Галас, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1038

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  1. kos9k 25.11.2020 19:18 # kos9k
    Естественно, он ведь бывший игрок этих помоек

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  2. lovrentiy 25.11.2020 19:04 # lovrentiy
    Рано ЛФК списали, но ничего, пусть кукарекают.

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  3. xoce-moyp 25.11.2020 18:55 # xoce-moyp
    Ахахахахааа

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  4. manutd-20champ 25.11.2020 18:40 # manutd-20champ
    зачётный галлас

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  5. jirrort 25.11.2020 18:34 # jirrort
    Обоссал пуков)))

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  6. thegodfather 25.11.2020 18:30 # thegodfather
    КРАСИВО )

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  7. scauzer11 25.11.2020 18:22 # scauzer11
    накинул бальзамчика пенсопитекам)))

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  8. ganinilyha 25.11.2020 18:04 # ganinilyha
    Лол, мы уже в 2 очках от 1 места. Шансы есть.

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  9. fanat-superglora 25.11.2020 18:03 # fanat-superglora
    Лампард уже не претендует на чемпионство, после покупки ноунеймов, тащить не кому

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