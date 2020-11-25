Галлас: "Премьер-Лигу выиграет "Челси" или "Тоттенхэм"

Бывший защитник "Тоттенхэма", "Арсенала" и "Челси" Вильям Галлас уверен, что Премьер-Лигу в этом сезоне выиграет не "Ливерпуль" и не "Манчестер Сити".

Несмотря на слабый старт сезона в исполнении "Сити", "горожане" наряду с "Ливерпулем" остаются главными фаворитами букмекеров на завоевание титула в сезоне 2020/21.



Однако в преддверии воскресного дерби двух своих бывших команд на "Стэмфорд Бридж" Галлас сделал громкое заявление о том, что титул приедет в Лондон.



"Результат матча "Тоттенхэма" против "Манчестер Сити" подтверждает то, что я уже говорил несколько недель назад. В этом году Премьер-Лигу выиграет лондонская команда".



"Понаблюдав за игрой "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма", я уже убедился, что "Арсеналу" не светит победа в Премьер-Лиге. И поэтому я предвкушаю матч между "Челси" и "Тоттенхэмом" в следующий уикенд".



"Я уже жалею о травме Алдервейрелда, который заправляет обороной "Тоттенхэма". "Тоттенхэм" слегка ослабнет без него, но это все равно важное лондонское дерби, а вдобавок возвращение Моуриньо на "Стэмфорд Бридж", — написал Галлас в твиттере.