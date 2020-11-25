Алдервейрелд пропустит от двух до четырех недель

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд избежал серьезной травмы, но минимум две недели все же пропустит.

В минувшую субботу, когда "Тоттенхэм" одержал победу 2:0 над "Манчестер Сити", Алдервейрелд был вынужденно заменен на 81-й минуте.



Посл финального свистка главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо заявил, что у него плохое предчувствие насчет Тоби, который повредил приводящую мышцу бедра.



Однако на деле все оказалось не так плохо — Тоби, чья команда до конца календарного года сыграет 11 матчей, сможет вернуться на футбольное поле где-то к середине декабря.



"У него мышечная травма, но не такая серьезная, как мы изначально думали. Он пропустит какое-то время, но не месяц, как мы предполагали поначалу. Я бы сказал, ему потребуется от двух до четырех недель", — цитирует Моуриньо Daily Mail.