Алдервейрелд пропустит от двух до четырех недель

Тоби Алдервейрелд Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд избежал серьезной травмы, но минимум две недели все же пропустит.

В минувшую субботу, когда "Тоттенхэм" одержал победу 2:0 над "Манчестер Сити", Алдервейрелд был вынужденно заменен на 81-й минуте.

Посл финального свистка главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо заявил, что у него плохое предчувствие насчет Тоби, который повредил приводящую мышцу бедра.

Однако на деле все оказалось не так плохо — Тоби, чья команда до конца календарного года сыграет 11 матчей, сможет вернуться на футбольное поле где-то к середине декабря.

"У него мышечная травма, но не такая серьезная, как мы изначально думали. Он пропустит какое-то время, но не месяц, как мы предполагали поначалу. Я бы сказал, ему потребуется от двух до четырех недель", — цитирует Моуриньо Daily Mail.


Метки Алдервейрелд, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2020 17:00

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  1. scauzer11 25.11.2020 17:26 # scauzer11
    вот и Тоттенхем настигают травмы, все клубы через это пройдут

    (ответить)

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