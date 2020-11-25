Стадионы клубов Премьер-Лиги смогут принимать зрителей десятками тысяч с января
Клубы Премьер-Лиги ожидают, что уже в январе их стадионы смогут принимать зрителей в количестве десятков тысяч за матч.
Напомним, уже на следующей неделе, со 2 декабря, футбольные стадионы, которые закрыты с марта, распахнут двери для зрителей.
Открытие будет частичным — единовременно каждая арена сможет принять только 4 тысячи зрителей. Лимит одинаков и для 22-тысячного "Терф Мур" и для 76-тысячного "Олд Траффорд".
"Я не понимаю, почему разрешено пускать 2,000 людей (лимит 2 тыс. — для клубов второго дивизиона) на стадион вместимостью 60,000 и 2,000 людей на стадион, который вмещает 9,000. Но я не удивлен, если честно", — раскритиковал решение британского правительства главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.
Однако этот лимит продержится не долго. The Telegraph ожидает, что уже в январе стадионы клубов Премьер-Лиги смогут принимать пятизначное количество зрителей за раз — естественно, с соблюдением всех мер безопасности.
Массовое возвращение зрителей на трибуны станет отличной новостью для футбольных клубов, которые несут колоссальные убытки с каждым матчем на пустом стадионе.
25.11.2020 16:00
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