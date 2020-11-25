Клопп: "Время Минамино еще придет"

Такуми Минамино Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что вингер Такуми Минамио остается в его планах.

Уже скоро Минамино отпразднует один год с момента своего перехода в "Ливерпуль" из "Ред Булл", однако адаптация 25-летнего японца к английскому футболу изрядно затянулась.

В этом сезоне Такуми сыграл только 58 минут с учетом всех соревнований, но Клопп объясняет это просто высокой конкуренцией.

"Это не упадок формы. Таки хорошо тренируется. В понедельник он занимался исключительным образом, к примеру".

"Просто у нас сильный состав, а впереди — слава Богу — у нас нет таких проблем, как на других позициях. Так уж получилось, что в эту команду сложно попасть. Но это не упадок формы. Просто таков масштаб его испытания".

Таки — потрясающий парень и отличный игрок, поэтому он не испугается этого испытания. Его время несомненно придет", — цитирует Клоппа The Independent.


Метки Клопп, Ливерпуль, Минамино

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 25.11.2020 16:10 # sausage
    Слишком мало времени ему дают. Того же Кейта Клопп упорно пихал в состав весь первый сезон, даже несмотря на то, что он был никакой. У японца такой возможности нет, поэтому ему сложнее.

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  2. lovrentiy 25.11.2020 15:32 # lovrentiy
    Чисто для экзотики.

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  3. electric 25.11.2020 15:26 # electric
    Чувак уже не хуже хаверца играет, а что из него вырастет в ближайшем будущем, можно только догадываться.

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