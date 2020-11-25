Клопп: "Время Минамино еще придет"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что вингер Такуми Минамио остается в его планах.

Уже скоро Минамино отпразднует один год с момента своего перехода в "Ливерпуль" из "Ред Булл", однако адаптация 25-летнего японца к английскому футболу изрядно затянулась.



В этом сезоне Такуми сыграл только 58 минут с учетом всех соревнований, но Клопп объясняет это просто высокой конкуренцией.



"Это не упадок формы. Таки хорошо тренируется. В понедельник он занимался исключительным образом, к примеру".



"Просто у нас сильный состав, а впереди — слава Богу — у нас нет таких проблем, как на других позициях. Так уж получилось, что в эту команду сложно попасть. Но это не упадок формы. Просто таков масштаб его испытания".



Таки — потрясающий парень и отличный игрок, поэтому он не испугается этого испытания. Его время несомненно придет", — цитирует Клоппа The Independent.