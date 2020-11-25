Клопп: "Время Минамино еще придет"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что вингер Такуми Минамио остается в его планах.
Уже скоро Минамино отпразднует один год с момента своего перехода в "Ливерпуль" из "Ред Булл", однако адаптация 25-летнего японца к английскому футболу изрядно затянулась.
В этом сезоне Такуми сыграл только 58 минут с учетом всех соревнований, но Клопп объясняет это просто высокой конкуренцией.
"Это не упадок формы. Таки хорошо тренируется. В понедельник он занимался исключительным образом, к примеру".
"Просто у нас сильный состав, а впереди — слава Богу — у нас нет таких проблем, как на других позициях. Так уж получилось, что в эту команду сложно попасть. Но это не упадок формы. Просто таков масштаб его испытания".
Таки — потрясающий парень и отличный игрок, поэтому он не испугается этого испытания. Его время несомненно придет", — цитирует Клоппа The Independent.
25.11.2020 15:00
Просмотров: 638
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Слишком мало времени ему дают. Того же Кейта Клопп упорно пихал в состав весь первый сезон, даже несмотря на то, что он был никакой. У японца такой возможности нет, поэтому ему сложнее.
(ответить)
Чисто для экзотики.
(ответить)
Чувак уже не хуже хаверца играет, а что из него вырастет в ближайшем будущем, можно только догадываться.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий