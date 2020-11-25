Бьелса и Клопп номинирована на звание Тренера Года по версии ФИФА

Марсело Бьелса из "Лидса" неожиданно вошел в шорт-лист номинантов на звание Тренера Года по версии ФИФА.

Конкуренцию Бьелсе, который вывел "Лидс" в Премьер-Лигу, в борьбе за престижную индивидуальную награду составят выигравший первый за 30 лет чемпионский титул для "Ливерпуля" Юрген Клопп, Ханси Флик из "Баварии", Хулен Лопетеги из "Севильи" и Зинедин Зидан из "Реала".



Обладатель этой и других наград будет объявлен во время торжественной церемонии The Best FIFA Football Awards 17 декабря.



Также ФИФА определит Игрока Года. Здесь в шорт-листе значатся сразу 11 футболистов: Садио Мане, Мохамед Салах, Виргил Ван Дейк и Тиаго Алькантара из "Ливерпуля", Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити", Криштиану Роналду из "Ювентуса", Роберт Левандовски из "Баварии", Килиан Мбаппе и Неймар из ПСЖ, Лионель Месси из "Барселоны", Серхио Рамос из "Реала".