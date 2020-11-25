Шервуд: "Моуриньо промыл мозги игрокам "Тоттенхэма"

Жозе Моуриньо Бывший игрок и тренер "Тоттенхэма" Тим Шервуд считает, что Жозе Моуриньо удалось "промыть мозги" игрокам лондонской команды.

Прямо сейчас именно "Тоттенхэм" лидирует в Премьер-Лиге — впервые за шесть с лишним лет. "Шпоры" заявили о себе как о серьезном претенденте на титул.

Шервуд отмечает, как изменился "Тоттенхэм" за год работы с Моуриньо. В первую очередь Тим выделяет влияние Жозе на психологию команды.

"Он нашел подход к имеющимся у него игрокам".

"Он совершил очень хорошие покупки. Регилон хорошо заиграл слева в обороне, а Хейбьерга я вообще считаю лучшим приобретением. Он приспособился к его стилю и страхует двух центральных защитников".

"Жозе промыл мозги своим игрокам и заставил их поверить, что они смогут чего-нибудь добиться, если будут упорно трудиться. Этой группе игроков нужны трофеи".

"Когда видишь столь убедительную игру, становится очевидно, что он практически промыл им мозги, да и как можно ему не верить?"

"Он выиграл 20 больших трофеев в своей карьере, а когда ты выигрываешь матчи, то начинаешь верить, что этот парень действительно хорош и знает, о чем говорит. Они начинают думать: "А почему бы нам не выиграть лигу?" — сообщил Шервуд talkSPORT.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм, Шервуд

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2020 13:00

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  1. funkyfresh 25.11.2020 13:51 # funkyfresh
    еще и трети сезона не отыграли, а Моуру уже столько авансов и восхвалений
    вполне еще могут обсраться, это ж Тоттенхэм))

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  2. xah 25.11.2020 13:34 # xah
    Еще хотя бы не март, чтобы прям так восхвалять Моура. Рано еще

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