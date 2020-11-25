Шервуд: "Моуриньо промыл мозги игрокам "Тоттенхэма"
Бывший игрок и тренер "Тоттенхэма" Тим Шервуд считает, что Жозе Моуриньо удалось "промыть мозги" игрокам лондонской команды.
Прямо сейчас именно "Тоттенхэм" лидирует в Премьер-Лиге — впервые за шесть с лишним лет. "Шпоры" заявили о себе как о серьезном претенденте на титул.
Шервуд отмечает, как изменился "Тоттенхэм" за год работы с Моуриньо. В первую очередь Тим выделяет влияние Жозе на психологию команды.
"Он нашел подход к имеющимся у него игрокам".
"Он совершил очень хорошие покупки. Регилон хорошо заиграл слева в обороне, а Хейбьерга я вообще считаю лучшим приобретением. Он приспособился к его стилю и страхует двух центральных защитников".
"Жозе промыл мозги своим игрокам и заставил их поверить, что они смогут чего-нибудь добиться, если будут упорно трудиться. Этой группе игроков нужны трофеи".
"Когда видишь столь убедительную игру, становится очевидно, что он практически промыл им мозги, да и как можно ему не верить?"
"Он выиграл 20 больших трофеев в своей карьере, а когда ты выигрываешь матчи, то начинаешь верить, что этот парень действительно хорош и знает, о чем говорит. Они начинают думать: "А почему бы нам не выиграть лигу?" — сообщил Шервуд talkSPORT.
25.11.2020 13:00
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Последние комментарии:
еще и трети сезона не отыграли, а Моуру уже столько авансов и восхвалений
вполне еще могут обсраться, это ж Тоттенхэм))
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Еще хотя бы не март, чтобы прям так восхвалять Моура. Рано еще
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