Шервуд: "Моуриньо промыл мозги игрокам "Тоттенхэма"

Бывший игрок и тренер "Тоттенхэма" Тим Шервуд считает, что Жозе Моуриньо удалось "промыть мозги" игрокам лондонской команды.

Прямо сейчас именно "Тоттенхэм" лидирует в Премьер-Лиге — впервые за шесть с лишним лет. "Шпоры" заявили о себе как о серьезном претенденте на титул.



Шервуд отмечает, как изменился "Тоттенхэм" за год работы с Моуриньо. В первую очередь Тим выделяет влияние Жозе на психологию команды.



"Он нашел подход к имеющимся у него игрокам".



"Он совершил очень хорошие покупки. Регилон хорошо заиграл слева в обороне, а Хейбьерга я вообще считаю лучшим приобретением. Он приспособился к его стилю и страхует двух центральных защитников".



"Жозе промыл мозги своим игрокам и заставил их поверить, что они смогут чего-нибудь добиться, если будут упорно трудиться. Этой группе игроков нужны трофеи".



"Когда видишь столь убедительную игру, становится очевидно, что он практически промыл им мозги, да и как можно ему не верить?"



"Он выиграл 20 больших трофеев в своей карьере, а когда ты выигрываешь матчи, то начинаешь верить, что этот парень действительно хорош и знает, о чем говорит. Они начинают думать: "А почему бы нам не выиграть лигу?" — сообщил Шервуд talkSPORT.